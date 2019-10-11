إطلالات للسهرة بأسلوب كارول سماحة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - نجحت المطربة والممثلة اللبنانية كارول سماحة في عدد كبير من الأغاني والكليبات، وشاركت في عدة مسرحيات غنائية كانت من إنتاج منصور الرحباني، حيث بدأت في مجال الفن مع الفنان الموسيقار الراحل منصور الرحباني في بدايته على المسرح عام 1999، ولفتت انتباه أكبر الموسيقيين في لبنان، وحصلت حينها على درجة الماجستير في الغناء والإخراج، وبدأت حياتها العملية كممثلة في المسرح بعد تعرفها عليه، حيث كان نقطة تحوُّل في حياتها. وتحوَّلت من الدراما إلى المسرح الغنائي، وأدَّت العديد من الأعمال المميزة، وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004، كما فازت بجائزة الميروكس لأفضل ألبوم عن ألبوم "حدودي السما"، وتميزت بعدة أزياء تناسب الحفلات والسهرة، يمكنك أن تستوحيها لمناسباتك المختلفة؛ حيث ارتدتْ عدة أزياء بألوان مميزة وموديلات مختلفة تناسب فئات عمرية متنوعة.

أزياء سهرة على طريقة كارول سماحة

ظهرت كارول بفستان أصفر قصير بفتحة في منطقة الصدر وحزام خصر أسود، وأطلَّت بفستان زهري طويل وضيِّق بقَصة ناعمة، ونسقت فستانًا أصفر طويلًا بكُم واحد واسع مع خاتم فضي ضخم وأقراط أنيقة، وتجمَّلَتْ بجمبسوت أسود واسع وناعم يزيِّنه حزام ناعم بخطوط، وجمبسوت أسود آخر مصمَّم بشكل أكثر نعومة، كما تزينت بفستان أبيض طويل يزينه وشاح أبيض مزين بالذهبي من الأعلى، وفستان سماوي قصير يزين أحدَ أكمامه وشاحٌ خفيف، وتميزت بفستان جريء بكُمٍّ واحد طويل ومميز باللون الفضي، وصُمِّمَ بشكل شفاف وبخطوط مميزة، و فستان أزرق لامع بفتحة جانبية وأكمام من الخطوط اللامعة، وارتدتْ أيضًا فستانًا أحمر بأكمام مفتوحة وواسعة، واختارت فستانًا يحمل لون الجلد، زُيِّنَ بعدة نقوش فضية لامعة، كما اختارت فستانًا أبيض بحزام وقصة مميزة.