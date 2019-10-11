كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - دلال الدوب واحدة من أهم مدونات الموضة المحجبات في العالم العربي، تتمتع بأسلوب راقٍ يناسب الكثير من الصبايا المحجبات، في ما يخص عالم الأزياء.

وتعتمد دلال الدوب بأزيائها التنوع والاختلاف، حتى وإن كانت تفضل بعض الصيحات عن غيرها، إلا أنها تحاول قدر الإمكان أن تلهم الصبايا بخيارات متنوعة لاطلالاتهن.

وإليكِ اليوم أزياء محجبات من دلال الدوب من أجدد اطلالالتها، بتنسيق مميز وعصري يلهمكِ أفكارًا لستايلِك.

اطلالة كاجوال بسيطة بلمسة من الترف

اطلالة كاجوال بسيطة بلمسة من الترف





بأجدد اطلالالتها، ظهرت دلال الدوب بسويت شيرت أسود قصير قليلًا، من مجموعة مايكل كورس، ويحمل الحروف الأولى للدار، مطرزة باللؤلؤ، مع طباعة جلد النمر، قد يبدو التوب بسيطًا، لكن به لمسة عصرية وفخمة، ونسقت معها جينز واسعًا، وحذاء السنيكرز، وأكملت اللوك بشنطة ميني بلمسة مترفة أيضًا.

ويمكن للجامعيات أو المراهقات اعتماد هذا اللوك بكل بساطة، لاطلالة الجامعة، أو المشاوير النهارية.





البليزر الكشكش مع بنطلون قماشي لاطلالة كلاسيكية

البليزر الكشكش مع بنطلون قماشي لاطلالة كلاسيكية





تفضل دلال الدوب باطلالات المساء أن تعتمد البليزر الفخمة، أو البلوزات غير التقليدية، كهذا اللوك من البليزر ذي الأكمام الكشكش اللافتة، مع بنطلون قماشي باللون الأسود، وصندل مفتوح مطرز بالريش.

هذا التنسيق بسيط وناعم، ويمنحكِ اطلالة كلاسيكية فخمة، وبالوقت نفسه لا يحتاج لوقت كبير للتفكير بطريقة التنسيق.

الفساتين من القطع القريبة لقلب دلال الدوب

الفساتين من القطع القريبة لقلب دلال الدوب





تعتمد دلال الدوب الفساتين بشكل كبير، وتختار دائمًا الفساتين الواسعة من الجزء السفلي، مع حزام الخصر لتُبرز رشاقتها، كهذا الفستان باللون الأصفر الخردلي، لاطلالة عملية لمشاويركِ النهارية.

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البدلة العملية بألوان مبهجة

البدلة العملية بألوان مبهجة





لا تتخلى دلال الدوب عن اطلالة البدلة منذ أن ظهرت كصيحة أساسية بكل المواسم، واعتمدتها بأسلوبها الخاص، بألوان مبهجة كالبدلة بلون التركواز مع السنيكرز والتوب، والطرحة باللون الأبيض، للمسة شبابية للوك ككل.



بهذا الألبوم إليكِ أزياء محجبات من وحي دلال الدوب.

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