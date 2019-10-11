حيل تطبيق خافي الهالات السوداء على العيون المنتفخة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - صاحبات العيون المنتفخة، عليهنّ اتباع أساليب مكياج مختلفة لكي لا تبدو المشكلة لديهنّ اكثر تفاقما في حال تطبيق المستحضرات غير الملائمة. عموما، تعاني كل السيدات الشرقيات والخليجيات مشكلة الهالات السوداء، لذلك يعمدن الى تطبيق الكونسيلر الملائم للون البشرة، إنما الحال يختلف لدى صاحبات العيون المنتفخة. فما الحل؟

عند تطبيق المكياج المناسب تختفي الجيوب المنتفخة



• الكونسيلر مخصص لاخفاء الهالات السوداء، هذه القاعدة صحيحة من حيث المبدأ. إنما صاحبات العيون المنتفخة، لا يمكنهنّ تطبيق الكونسيلر او خافي الهالات السوداء كبقية السيدات. لماذا؟ لأن الكونسيلر عموما هدفه تفتيح البشرة الداكنة وبالتالي إخفاء الهالات السوداء. إنما لدى صاحبات الجيوب المنتفخة، إذا تم تطبيق الكونسيلر مباشرة تحت العين وعلى الجيوب المنتفخة، فإن المشكلة ستتفاقم لان تفتيح هذه الجيوب، سيسلّط الضوء عليها ويجعلها تبدو بارزة اكثر.

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وفي هذا الاطار، ينصح خبراء التجميل بتطبيق الكونسيلر على الهالات الموجودة أسفل الجيوب المنتفخة وليس عليها مباشرة. قد يبدو الأمر مجنونا إذا طلبنا منك التوقف عن تطبيق الكونسيلر على الجيوب مباشرة. إنما اذا اتبعت هذه القاعدة، ستلاحظين الفرق سريعا.



إذا نظرت عن قرب ستلاحظين ان تحت الجيوب المنتفخة مباشرة هناك ظلّ او تجويف، في هذه النقطة عليك تطبيق الكونسيلر.

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الجيوب المنتفخة دليل تعب



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• النصيحة الثانية التي يقدمها خبراء التجميل لصاحبات الجيوب المنتفخة تحت العينين، هي استخدام الكونسيلر السائل وليس الجاف او بتركيبة الكريم. لان النوعين الاخيرين من شأنهما ان يبرزا الجيوب بدلا من اخفائها او تغطيتها.



• النصيحة الثالثة التي يقدمها خبراء التجميل هي استخدام البودرة اللماعة بلون الشامبانيا على خط الرموش السفلى، من اجل تفتيح لون البشرة فوق المنطقة المنتفخة مباشرة. المهم في الامر هو الابتعاد كليا عن قلم الكحل الداكن، سواء البني او الازرق او الاسود في هذه المنطقة والا ستبرز الجيوب. يمكن استخدام قلم أبيض على سبيل المثال.

قلم كحل ابيض تحت خط الرموش يساعد في اخفاء الجيوب

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