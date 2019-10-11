خلطات طبيعية تمنع تكسر الاظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - الاظافر الهشة والمتكسرة، مشكلة كل سيدة. إضافة الى الالم والانزعاج الذي يمكن ان تسببه، فإن الاظافر المتكسّرة تمنع السيدة من الاستمتاع بطلاء أظافر يبرز جمال يديها وانوثتهما.

مع تبدل الفصول تتفاقم المشكلة، إذ ان المناخ الجاف والبارد نسبيا يعرّض الاظافر للجفاف وبالتالي يجعلها اكثر عرضة للتكسر والتفسّخ. في هذا التقرير، نعرض لك بعض الخلطات المنزلية التي ترتكز على مواد طبيعية 100 في المئة، من أجل تعزيز صحة الاظافر ومنعها من التكسّر.

في البداية، وكقاعدة عامة، عليك التأكد دوما من ان أظافرك مرطّبة. لذلك عندما تطبقين كريم ترطيب اليدين، حاولي ان تمرريه ايضا على اظافرك.

أما في ما يخص الخلطات الطبيعية لتقوية الاظافر، فإليك بعض المقترحات:



1. خلطة زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض:

زيت الزيتون



اخترنا لك هذه الخلطة لسببين: الاول، انها فاعلة جدا في تحسين صحة الاظافر والثاني لأن مكوّناتها متوافرة في كل مطبخ. يُعتبر زيت الزيتون أحد أفضل الطرق لترطيب الأظافر. أما عصير الليمون فيحتوي على فيتامين C المضاد للأكسدة الذي يحمي الأظافر ويزيل عنها البقع ويساعد في نموها بشكل اسرع. لتحضير هذه الخلطة، ضعي في وعاء 3 ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة واحدة ن عصير الليمون الحامض. سخني المزيج ليصل الى درجة حرارة أعلى قليلاً من حرارة الجسم. ثم ضعي أصابعك في هذا المحلول لمدة 10 دقائق. كرري الامر يوميا للحصول على أفضل النتائج.



2. خلطة عصير البرتقال:

عصير البرتقال



في وعاء نظيف، ضعي القليل من عصير البرتقال الطازج واغمسي اظافرك به مدة لا تقل عن 10 دقائق يوميا، لتحصلي على نتائج مذهلة. يحتوي عصير البرتقال على مضادات أكسدة، تعمل على تعزيز صحة الظفر ولمعانه ولونه. كما يساعد عصير البرتقل عموما في تطويل الاظافر سريعا. بعد ذلك، اغسلي يديك بالماء الفاتر ثم طبّقي على اظافرك بضع قطرات من زيت الزيتون او زيت جوز الهند أو أي كريم مرطّب.



3. زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي



يُعتبَر زيت شجرة الشاي علاجا طبيعيا فاعلا الى درجة لا تصدق، إذ انه يساهم في علاج الاظافر الهشة والمتفسخة فيمنع تكسّرها عن طريق مكافحة الميكروبات المعدية. امزجي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي في حوالي نصف ملعقة صغيرة من الزيت الاساسي الغني بفيتامين E، كزيت الزيتون، او زيت بذور الكتان. ثم دلكي اظافرك به لبضع دقائق. اتركي الزيت لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم اغسليه بالماء الدافئ ، وختاما قومي بتطبيق كريم الترطيب. كرر الامر يوميا للحصول على أفضل النتائج.

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