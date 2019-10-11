تسريحات شعر مزينة بالأكسسوارات موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - تضفي أكسسوارات الشعر لمسة من الفخامة والرقي على تسريحة شعر المرأة مهما كانت بسيطة أو ناعمة، وهي موضة ستكون رائجة جداً خلال ربيع 2020، بدليل احتلالها حيزاً كبيراً في أسابيع الموضة لموسم ربيع 2020، التي أقيمت مؤخراً.

وفي هذا المقال، جمعنا لك مجموعة من تسريحات الشعر المزينة بالأكسسوارات موضة ربيع 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الضفائر المزينة باللؤلؤ

تسريحة الضفائر المزينة باللؤلؤ



إذا كنت من مواكبات الموضة، لا بد أنك أصبحت على علم بأن اللؤلؤ سيكون أحد اتجاهات الموضة الأكثر رواجاً وانتشاراً في موسم ربيع 2020، لا سيما لجهة أكسسوارات الشعر. وتعد تسريحة الضفائر المزينة باللؤلؤ إحدى صيحات الشعر لهذا الموسم، وهي تمنح المرأة مظهراً عصرياً جذاباً.



تسريحة الشعر نصف المرفوع المزينة باللافندر

تسريحة الشعر نصف المرفوع المزينة باللافندر



لطالما رأينا الزهور الملونة تزين تسريحات شعر العارضات خلال أسابيع الموضة العالمية، إلا أنه هذه المرة سيشكل اللافندر أحد أكسسوارات الشعر الرائجة لربيع 2020، حيث سيكون بإمكانك تزيين شعرك بأغصان اللافندر ذات اللون الأرجواني الفاتح، مما سيمنحك إطلالة أنثوية منعشة تتلاءم وأجواء الربيع المزهرة والحيوية.



تسريحة الشعر المنسدل المزينة بالأمشاط

تسريحة الشعر المنسدل المزينة بالأمشاط



تستحوذ مرحلة الثمانينات والتسعينات على اتجاهات الشعر لربيع 2020، وتحديداً تسريحة الشعر المنسدل المزينة بأمشاط الشعر، حيث يتم سحب الشعر الى الخلف وتثبيته بالأمشاط، وهي من الأكسسوارات المستوحاة من الأميرة الراحلة ديانا. وبإمكانك اختيار أمشاط الشعر بالشكل واللون الذي ترغبين فيه.

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تسريحة الشعر المموج المزينة بالكريستال

تسريحة الشعر المموج المزينة بالكريستال



الكريستال هو أيضاً سيشكل أحد اتجاهات موضة الشعر لربيع 2020، وهو بالتأكيد سيجعل تسريحتك في منتهى الفخامة والجمال، وسيضفي على إطلالتك لمسة رومانسية مميزة جداً. ومهما كانت تسريحة شعرك بإمكان تزيينها بحبات الكريستال الناعمة، بما فيها تسريحة الشعر المموج المزين بالكريستال، وذلك من جانب واحد من الشعر، حيث يتم سحب الشعر خلف الأذن وتثبيته بحبات الكريستال الناعمة.



تسريحة الكعكة المزينة بمشابك الشعر الكبيرة

تسريحة الكعكة المزينة بمشابك الشعر الكبيرة



تُعتبر مشابك الشعر إحدى صيحات الشعر التي ستحتل حيزاً كبيراً في موسم ربيع 2020، لا سيما مشابك الشعر الكبيرة والمرصعة. وهي تتلاءم مع تسريحات الشعر المرفوعة والمنسدلة على حد سواء، بما فيها تسريحة الكعكة، وتسريحة الشعر المجعد، وبإمكانك وضعها أينما ترغبين، أي في منتصف الرأس، أو على جانب واحد من الشعر.

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