شاهد| فنانة عربية مشهورة تخون شريكها وتصطدم بأن الرجل الثاني “مِش خَرج”!!

حلّت الفنانة اللبنانية ورد الخال ضيفة على برنامج “اكلناها” الذي يقدّمه الفنان السوري باسم ياخور، واعترفت بأنها خانت شريكها مع شخص آخر في السابق.

وقالت إنها خانت شريكها قديماً، وأنها غير نادمة على ذلك، مشيرةً إلى أنها عادت لشريكها بعد ذلك.

وبررت خيانتها بقولها: “كانت لحظة ضعف حينما اعجبت بشخص آخر”.

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وقال إنها لم تستمر مع شريكها الأول ولا حتى مع الثاني الذي خانت الأول معه.

وذكرت أنّها في خيانتها كانت تتوقع أن تكون الأمور في العلاقة الجديدة -نتاج الخيانة- أفضل، لكّنها صُدمت بعد ان اكتشفت أن الذي تخون شريكها معه “مش خرج” .كما قالت

واكدت ورد الخال انها كذّبت على شريكها الأول بالخيانة.