"سميحة" تطلب الخلع: خطف أولادي.. عشان أعيش معاه بالعافية

"أقمت دعوى خلع ضد زوجي بعدما عاد من الخارج ورفض العمل أو ممارسة أي نشاط للإنفاق على الأسرة، فتحول إلى عاطل وخطف أولادي ليجبرني على البقاء معه"، هكذا روت "سميحة ع"، 35 عاما، مآساتها مع زوجها أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة بكفر شكر بالقليوبية.

قالت "سميحة": زوجي من أسرة ميسورة الحال وعندما تزوجته كان يسافر للخارج للعمل وتدبير نفقات الحياة، وكنت سعيدة وحياتنا مستقرة وفجأة حدثت له مشكله خارج البلاد وعاد لمصر بعد أن رزقني الله منه 3 أولاد.

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عمل الزوجة كمدرسة لم يلبٍ احتياجات ومتطلبات الأسرة، وعندما طلبت من شريك الحياة العمل بعد عودته من السفر قال: "أنا تعبان ومحتاج وقت أفكر أعمل ايه".

منحت الزوجة الفرصة لزوجها، على أمل منها أن يتحسن حاله ولكن دون جدوى، "بدأ يتجاهلني ويتهرب من احتياجات المنزل، فقررت الذهاب لأهلي وإقامة قضية خلع ضده حتى يعود لرشده".

عندما علم بقضية الخلع، لجأ إلى حيلة شيطانية فأقدم على خطف الأبناء من المدرسة وهرب بهم لمكان مجهول، طالبا من زوجته التنازل، "عندما رفضت ضغوطه حرر محضرا ضدي يتهمني بخطف الأولاد، وقال لي: هصرف كل فلوسي على القضايا ومشي هخليكى ترتاحي".