ريهانا تهاجم ترامب وتصفه بالمضطرب العقلي:أرفض العنصرية

رفضت الفنانة الأمريكية ريهانا المشاركة في حفل السوبر بول تضامنا مع لاعب كرة القدم الأمريكية كولن كايبرنيك، ولمعارضتها موقف الاتحاد من اللاعبين المحتجين بالركوع على ركبهم عند عزف النشيد الأمريكي.

وأعلنت ريهانا رفضها المشاركة خلال الحديث الذي أجرته لمجلة "فوج"، بقولها: "لم أتجرأ على قبول ذلك، من يستفيد من ذلك؟ بالتأكيد ليس شعبي"، مؤكدة أنها ترفض معارضة مبادئها من أجل أرباح مادية.

وعزت الفنانة، رفضها إحياء عرض خلال فترة الاستراحة ما بين شوطي نهائي كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، وهو أكثر الأحداث استقطابا للمشاهدين في الولايات المتحدة، إلى التدابير المتخذة في حق اللاعب كابرنيك، الذي ركع عدة مرات خلال أداء النشيد الوطني قبل المباريات، تنديدا بالتمييز العنصري الذي يقاسيه ذوي البشرة الداكنة في الولايات المتحدة.

واعتبرت الفنانة المتحدرة من باربادوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكثر من يعاني من الاضطراب العقلي بسبب ربطه المنهجي لعمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض باضطرابات عقلية، في وقت يصف تلك التي يقترفها أفراد من أقليات إثنية في ظروف مشابهة بأنها أعمال إرهابية.