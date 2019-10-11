تعرفي على حقيبة هيرمس هيمالايا التي تخطت كل التوقعات

حقيبة هيرمز بيركين متواجدة منذ 31 عامًا فقط ، لكنها أصبحت مشبعة بمكانة أسطورية لم تتمتع بها أي حقيبة قبل أو بعد ذلك،

فتعتبر Birkin هى الرمز النهائي للغنى والرفاهية، هيرميس بيركين هى أحد أغلى حقائب اليد في العالم ، فقد بيعت بسعر 206111 دولارًا في مزاد كريستي .

وفي عام 2018 تم بيع The Matte Himalaya Niloticus Crocodle Birkin 35 المصممه من جلد التمساح ومزينه بالذهب الأبيض والألماس عيار 18 قيراط بسعر 300322 دولار أمريكي.

تعتبر حقيبة هيرميس هيمالايا بيركين الساحرة هي الحقيبة المميزة في مجموعة حقائب اليد ، في حين تم تصميم حقيبة هيمالايا كيلي بأنها أندر حقائب اليد في العالم، كيف حققت هذه الحقيبة كل هذة الشهرة؟ تكمن الإجابة في بناء هذا العمل الفني الذي يمكن ارتداؤه ، وهو مزيج رائع من التصميم الفائق بمواد رائعة، وهناك أسباب أخرى سنذكرها لكِ في هذا التقرير.

صُنعت حقيبة هيمالايا من تمساح النيل، فهى تتميز بالتدرج دقيق للون، يتلاشى اللون الرمادي الدخاني إلى لون أبيض لؤلؤي يشبه جبال الهيمالايا، وتستغرق عملية صبغ جلد التمساح وقتًا طويلاً وأصعب بشكل كبير مع تفتيح الظلال لإنشاء اللون الأبيض النقي من الثلج ويتطلب التدرج إلى اللون الصخري مهارة رائعة وعينًا دقيقة.

المنتج النهائي هو عجيب، تعتبر Himalaya Birkin ، التي تجمع بين المواد الثمينة والحرفية مع تراث Hermès للفروسية، التعبير المطلق عن الفن والتقاليد في Hermès House.

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