جيجي حديد تعبر عن شغفها بالطبيعة في مجموعتها الجديدة مع ريبوك

أطلقت ريبوك اليوم بالتعاون مع سفيرة العلامة التجارية عارضة الأزياء جيجي حديد مجموعة الأزياء الثانية لهما والتي طال انتظارها من قبل محبي الموضة والأزياء العصرية وتحمل اسم "مجموعة خريف/ شتاء Reebok x Gigi Hadid". وكشفت العارضة الشهيرة التي حفرت اسمها في أهم محافل الأزياء العالمية عن مجموعة متميزة من الملابس والأحذية العصرية التي جمعت بين إرث ريبوك الغنيّ وذكريات طفولة جيجي وولعها بالمغامرات والأنشطة في أحضان الطبيعة.

وفي تعليقها على المجموعة الجديدة، قالت حديد: "لطالما شكّلت الطبيعة مصدر إلهام لي، فهي بكل ما فيها من سحر وضوء وألوان وطاقة تيقظ مخيلتي وتحرر حواسّي. وقد استوحيت مجموعتي الثانية مع ريبوك من هذا الشغف الطفولي المستمر بالطبيعة، وصُمّمت المجموعة لتوفر لك أعلى مستويات الراحة والأداء في كل مغامراتك وفي مختلف البيئات والأماكن والأحوال الجوية."

وحول تأثير إرث ريبوك، العلامة التجارية الرائدة، على تصميم المجموعة الجديدة، تابعت حديد: "تأثّرْتُ كثيرًا بمجموعة قديمة للعلامة التجارية ريبوك واستهوتني روعة الألوان حيث يمكن ارتداء هذه المجموعة في أي فصل على مدار العام."

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وتتميز المجموعة بتصميمها الفريد إذ تشكل مزيجًا مثاليًا بين مزايا الأداء والراحة، والأسلوب العصري، إلى جانب تنوعها وملاءمتها للمغامرات والأنشطة الخارجية أو الاستخدامات اليومية العملية مما يحفّز المرأة على خوض مغامرات فريدة من اختيارها.

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وتحتفي مجموعة ريبوك وجيجي حديد بمسيرة ريبوك الجريئة في عالم الأزياء والتصاميم المستوحاة من مغامرات جيجي في الطبيعة، لتأخذنا هذه الحملة الجديدة في مغامرة شيّقة تحبس الأنفاس مع أيقونة الأزياء العالمية المتألقة والجريئة خلال رحلاتها وجولاتها العالمية واستكشافها لمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.

أطلقي العنان لإبداعاتك واستكشفي روح المغامرة بداخلك وجدّدي حبك للطبيعة مع مجموعة Reebok x Gigi Hadid Fall/Winter التي ستُتاح للشراء على موقع Reebok.ae وفي متاجر ريبوك بدول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من 24 أكتوبر 2019.

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