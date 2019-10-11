تعرفي علي مكياج عصري ومميز على طريقة دانة الطويرش

تهتمُّ الفاشينيستا دانة الطويرش اهتمامًا عاليًا بمجال الموضة والجمال، وتتميز بحرصها على اختيار ما يُلائم الفتيات العربيات، بالإضافة لحبها للتنوع في المكياج؛ حيث تختار المكياج الأنيق والبسيط أو المكياج الأنثوي المميز أو العصري الجريء ، لذا جمعنا اليوم صور لتختاري منها ما يُلائم مكياجك.

لمكياج أنثوي مميز اختارت دانة الطويرش طلاء شفاه زهري، ووضعت في كسرة العين والجفن اللون البني واللون الأبيض أسفل الحاجبين، كما تجملت بأحمر شفاه زهري، ووضعت في عينيها اللون الذهبي وأكملته بالكونتور وبطلاء الشفاه الزهري.

ولمكياج العينين المميز المفعم بالألوان لوَّنت عينيها بالأبيض والبرتقالي والبني، وأكملت اللوك بأحمر خدين بني وطلاء شفاه زهري، وفي إطلالة أخرى تزينت بقلم روج زهري لامع وزهري في الخدين، ورسمت عينيها بالكحل السائل الأسود، ولونتهما بالزهري والأزرق اللامع في الجفن، وفي كسرة العين وضعت البني والبرتقالي الفاتح أسفل الحاجبين، وفي إطلالة ثالثة وضعت اللون الأصفر في مدمعِ العين والبني في كامل العين، ورسمت في عينيها بخطوط زرقاء، مع استخدام طلاء شفاه يجمع بين اللونين الزهري والأحمر.

وعن المكياج العصري والألوان الجريئة فقد لوَّنَتْ شفتيها وخدَّيها باللون الزهري، ووضعت درجات اللون الزهري في العينين؛ حيث لونت جفنيها بالفوشيا وسحبته للخارج، ووضعت الزهري الفاتح أسفل الحواجب، واللون البرتقالي في مدمع العين، ورسمت عينيها بالكحل الأسود، ولإطلالة عصرية لامعة تزيَّنَتْ بظلال أعين بني بلمعة ذهبية، وطلاء شفاه يجمع بين الزهري والبرتقالي، ووضعت ورقًا ذهبيًّا بشكل مميَّز حول العين، بالإضافة للفصوص، ولإطلالة أخيرة وضعت طلاء شفتين أحمر، ورسمت عينيها بالبرونزي اللامع وعدة فصوص بالإضافة لقصاصات الورق الذهبية المزينة بالفصوص.

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في حين وضعت مكياجًا أنيقًا وبسيطًا من خلال اختيارها لطلاء شفتين باللون الزهري اللامع، ووضعت لونًا مشمشيًّا يميل للزهري في وجنتيها، ولونًا زهريًّا فاتحًا بالجفن، وبدرجة أغمق في الأعلى، وفي إطلالة مشابهة لونتْ شفتيها بزهري فاتح يميل للبرتقالي، واختارت لعينيها اللون الذهبي الفاتح واللامع في الجفن، والزهري في كسرة العين، والأبيض أسفل الحواجب

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