محاولة أخيرة أقدم عليها شاب من كولومبيا، لاستعطاف حبيبته السابقة والعودة إليه مجددًا، وذلك بعدما رأي سيارة زفافها تسير أمامها إذا حاول استوقفها وتوسل إليها بأن تعود إليه من جديد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، أن شاب كان يقود دراجة نارية اعترض سيارة زفاف، وتبين أن العروس هي حبيبته السابقة، وظل يتوسل إليها بأن تلغي الزفاف وتعود إليه.
وأوضح الفيديو توسلات الشاب لحبيبته العروس، لكنها دفعته بعيدًا عنها، وذلك بعدما قام بتقبيلها وسط صيحات من الجمهور الذي يتابع الموقف.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اعترض موكب زفافها.. شاب يتوسل لحبيبته السابقة قبل "فوات الآوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.