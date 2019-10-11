فيديو.. اعترض موكب زفافها.. شاب يتوسل لحبيبته السابقة قبل "فوات الآوان"

محاولة أخيرة أقدم عليها شاب من كولومبيا، لاستعطاف حبيبته السابقة والعودة إليه مجددًا، وذلك بعدما رأي سيارة زفافها تسير أمامها إذا حاول استوقفها وتوسل إليها بأن تعود إليه من جديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، أن شاب كان يقود دراجة نارية اعترض سيارة زفاف، وتبين أن العروس هي حبيبته السابقة، وظل يتوسل إليها بأن تلغي الزفاف وتعود إليه.

وأوضح الفيديو توسلات الشاب لحبيبته العروس، لكنها دفعته بعيدًا عنها، وذلك بعدما قام بتقبيلها وسط صيحات من الجمهور الذي يتابع الموقف.