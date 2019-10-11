"حسب مهنة جوزك".. دراسة جديدة تكشف من الأكثر خيانة بين الرجال

أظهرت دراسة اجتماعية، إن طبيعة المهن والوظائف قد تساهم في رفع نسبة الخيانة الزوجية لدى الرجال، حيث اكتشفوا ملامح نفسية لرجال من خلال طبيعة المهن التي يحترفونها.

وكشفت الدراسة التي أجراها موقع المواعدة "آشلي ماداسيون"، من خلال مجموعة من علماء النفس، أن الخيانة الزوجية تتفاوت بين الأشخاص تبعا للمهن التي يعملون بها، وذلك بعد رصد آراء أكثر من ألف مشترك بشأن أسباب الخيانة والعوامل التي تدفعهم لذلك، حسب صحيفة "إنديا تايمز" الهندية.

Advertisements

وخلصت الدراسة إلى أنه في المرتبة الثالثة عشر والأخيرة جاء أهل السياسة والعاملون بالثقافة والفنون كأقل الأشخاص المعرضين للخيانة الزوجية، كما احتل العاملون في قطاع التسويق والعمل الاجتماعي والفندقي المرتبة الثانية عشر، وفقا لوكالة "سبونتيك" الروسية.

أما العاملون في القطاع المالي والتعليم في المرتبة التالية بنسبة الخيانة الزوجية، حيث أكد 9 في المئة من المشاركين بالاستفتاء بقيامهم بالخيانة، بينما حل قطاع ريادة الأعمال في المراكز الثلاث الأولى كون هذا القطاع يحتاج للوقت والتعرف على الأشخاص والتقرب منهم.

كما احتل قطاع تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثالثة في القائمة ومهنة الطب حلت ثانيا، أما في المرتبة الأولى جاء أصحاب الحرف المهنية المرتبطة بالبناء والسباكة واللحام في مقدمة المهن التي أبدى فيها أصحابها نسبة مرتفعة من الخيانة الزوجية.