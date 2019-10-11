الإفتاء: يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها مع مراعاة آداب الشريعة

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها، ولكن بشروط وضوابط. Advertisements وكتبت الإفتاء عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، "يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، مع مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة".

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