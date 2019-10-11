صور.. إيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لوالدها بأشهر إفيهاته

عقب انتهاء مراسم عزاء والدها في مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة مساء أمس، طلبت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا الدعاء لوالدها، مستعينة بأشهر "كوميكس" له عبر حسابها على موقع إنستجرام.

ونشرت "إيمي" صورة "كوميك" التي تضمنت "فيها أيه لما تدعيلي بالرحمة زي ما كنت بضحكك.. مش حوار يعني"، وعلقت ابنة الراحل، قائلة: "ليلتك كانت حلوة يا حبيبي.. ربنا يرحمك ويغفر لك وينور قبرك".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ15 ألف إعجاب، ومئات التعليقات التي انقسمت بين التعزية، واعتباره طريقة غير مباشرة للرد على الشامتين في وفاة والدتها وطلبها الدعاء من الجميع.

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وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة، ودفن فى الإسكندرية، بعد الصلاة عليه بمسجد العمري بمسقط رأسه بحي العطارين، وحضر الجنازة كل من أحمد رزق وأشرف زكي وغادة إبراهيم وإلهام شاهين ووفاء عامر.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حركم يم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.