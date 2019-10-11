6 معلومات عن "نعمات خير".. أول امرأة ترأس القضاء السوداني

في سابقة تعد الأولى من نوعها في السودان، أعلن في الخرطوم رسمياً أمس الخميس، تعيين كل من القاضية نعمات عبد الله محمد خير رئيسة للقضاء في السودان، وتاج السر علي الحبر في منصب النائب العام.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن السيدة نعمات خير المولودة في عام 1957:

كانت القاضية نعمات إحدى النساء اللائي دعمن الثورة بالسودان وظهرت في أبريل الماضي، ضمن موكب القضاة الذي وصل إلى مقر الاعتصام بالخرطوم.

حصلت نعمات خير على إجازة الحقوق من جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، التي تحولت إلى جامعة النيلين في 1993 .

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بدأت عملها في السلك القضائي عام 1983 في منصب مساعدة قضائية، ثم تنقلت خلال عدة سنوات بين المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم الأحوال الشخصية.

ثم حصلت على فرصتها في الترقية إلى قاضي درجة ثانية؛ فدرجة أولى، ثم قاضي استئنافات في العام 2003.

بين الأعوام، 2009 و2014، شغلت نعمات خير منصب قاضي محكمة الاستئنافات بالسلطة القضائية، قبل أن تترقى إلى قاضي محكمة عليا بحلول العام 2015.

من أشهر القضايا التي حكمت فيها نعمات عبدالله خير، رفضها لطعن وزارة الأوقاف التابعة للرئيس المعزول عمر البشير في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية السودانية، التي شكلت لجنة لإدارتها في 2013.

وكان قد أعلن رئيس وزراء السودان للفترة الانتقالية عبد الله حمدوك عن أربع وزيرات ضمن تشكيل الحكومة الانتقالية، وفيهن أول وزيرة خارجية في تاريخ البلاد، إلى جانب وزيرة للتعليم العالي، ووزيرة للعمل والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة، وسبقهن من قبل امرأتان في المجلس السيادي، وأخيرا نعمات خير كأول رئيسة للقضاء في السودان.