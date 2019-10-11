الليدي غاغا، تلفت أنظار الجميع بإطلالاتها الغريبة والمميّزة، وهي تحرص على أن يكون عنصر الغرابة السمة الأبرز في خياراتها حتى في أسلوب مكياجها. في إحدى إطلالاتها، اعتمدت الليدي غاغا مكياج عيون قويا ولافتا، يليق بسهراتك الفاخرة في الموسم المقبل ، إليكِ أبرز الخيارات التي عليك اعتمادها للحصول على مكياج عيون الليدي غاغا.

1. الخطوة الأولى التي تحرص ليدي غاغا على تطبيقها هي وضع برايمر على جفونها لتحضّرها لاستقبال ظلال العيون والحفاظ على ثباتها. بإمكانك أن تختاري مستحضر Anastasia Beverly Hills Eye Primer.

2. الخطوة الثانية بعد البرايمر، تتمثل بوضع ظلّ أساس على الجفن المتحرّك يساعد في توحيد لون البشرة وإضفاء لمسة بريق وإشراق على مكياج العينين. اختاري NYX Professional Makeup Eye Shadow Base Skin Tone

3. الهايلايتر لا يساعد في تفتيح لون البشرة وإظهار ملامح مشرقة فحسب، بل يبرز مكياج العينين. ضعيه عند الزاوية الداخلية للعين ومباشرة تحت الحاجب. اختاري Bobbi Brown Highlighting Powder Bronze Glow

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4. تعتبر ألوان ظلال العيون المعيار الأساسي لأسلوب المكياج المعتمد. فإذا كنت تبحثين عن مكياج عيون قويّ مثل الذي اعتمدته ليدي غاغا، عليك إذاً أن تختاري لوحة ظلال بألوان قويّة وصارخة تدمجينها بأسلوب مبتكر. وفي هذه الإطلالة اختارت ليدي غاغا لوحة ألوان متنوّعة بدرجات ترابية ودرجات الزهري اللمّاع. اختاري لوحة ظلال Huda Beauty Desert Dusk Eyeshadow Palette

5. ابدئي بوضع درجة الزهري الفاتحة عند زاوية العين الداخلية، واختاري الدرجة الداكنة الأقرب إلى البنفسجي عند الزاوية الخارجية مع رسم حرف C ثم امزجي اللونين معاً حتى تحصلي على ظلال عيون متجانس ولافت.

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6. خط الأيلاينر الذي اعتمدته الليدي غاغا مخفيّ بعض الشيء. أرسميه بمحاذاة الرموش العليا مع اعتماد جانج صغير عند طرف العين فقط كلمسة جريئة. تجنّبي رسم الخط العريض لأنه سيغطي على ظلال العيون الزهرية واختاري الأيلاينر الجاف لمظهر طبيعي أكثر. اختاري YSL Dessin Du Regard

7. وزّعي بضع حبيبات من الباييت البرّاقة فوق الظلال، اختاريها بلون يتناسب مع لون هذه الأخيرة، فهذه اللمسة تناسب السهرات كثيراً وتجعل مكياجك يبدو متوهّجاً. اختاري Marc Jacobs See-Quins Glam Glitter Eyeshadow

8. عندما يحين موعد اختيار الماسكرا، عليك طبعاً أن تختاري تركيبة تزيد رموشك كثافة حتى تبدو شابة وحيوية. اختاري

Nars Explicit Black Climax Mascar

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