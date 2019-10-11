يتم استخراج الزيوت الطبيعية من النباتات باعتماد بعض التقنيات مثل التقطير أو التبخر. بالإضافة إلى روائحها الزكية، فهي تضم أيضاً خواص كيميائية قوية يمكن أن تكون مفيدة للصحة. ومنذ فترة طويلة تستخدم الزيوت الطبيعية في تركيب الأدوية البديلة وفي الطبّ العربي عموما، بفضل فاعليتها وانخفاض احتمال ظهور آثار جانبية لدى استخدامها. ومن أبرز فوائد هذه الزيوت قدرتها على تحسين صحّة الشعر وتغذيته.

إليكِ أهم الزيوت الطبيعية للتخلّص من مشكلة جفاف الشعر:

1. زيت اللافندر

يساعد زيت اللافندر أو الخزامى في تنشيط عملية نموّ الشعر، بفضل خصائصه التي تحفّز تجدّد الخلايا وحماية فروة الرأس من التهيّج والحساسية التي قد تصيبها نتيجة عوامل بيئية أو نتيجة استخدام مستحضرات غير مناسبة. كذلك يتميّز زيت اللافندر بخصائصه المضادة للميكروبات والبكتيريا.



امزجي بضع قطرات من زيت اللافندر مع 3 ملاعق كبيرة من الزيتون أو زيت جوز الهند وضعي المزيج مباشرة على فروة رأسك لمدة ربع ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة.

2- زيت النعناع

عند استخدام هذا الزيت ستشعرين بالبرد وبإحساس بالوخز في فروة الرأس وهذا الشعور يأتي نتيجة تحفيز الدورة الدموية. يساعد زيت النعناع في تسريع عملية نموّ الشعر بشكل صحيّ. وقد وجدت الدراسات أن استخدام زيت النعناع في مجال العناية بالشعر يؤدي إلى زيادة البصيلات وتنشيطها.

امزجي قطرتين من زيت النعناع العطري مع القليل من زيت الزيتون ودلّكي بالمزيج فروة رأسك لمدة خمس دقائق قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

3- زيت إكليل الجبل

إذا كنت تنشدين شعراً كثيفاً ينمو بشكل سريع فما عليك سوى أن تختاري زيت إكليل الجبل الذي يساعد بفضل تركيبته المغذية في تنشيط خلايا الشعر وتحفيز قدرته على النموّ بشكل أسرع. كما يساعد في تهدئة البشرة وبالتالي يحمي فروة الرأس من التهيّج والحساسية.

امزجي بضع قطرات زيت إكليل الجبل مع زيت الزيتون أو جوز الهند، وضعي المزيج مباشرة على فروة رأسك لمدة عشر دقائق قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة.

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4- زيت خشب الأزر

أثبتت الدراسات أن زيت الأرز العطري الأساسي يعزّز نموّ الشعر ويحميه من التساقط وذلك من خلال تعديل كمية الزيوت المفرزة في فروة الرأس. بالإضافة إلى خصائصه المضادة للفطريات والبكتريا والتي تساهم في علاج العديد من مشكلات فروة الرأس.

امزجي بضع قطرات من زيت خشب الأرز الأساسي مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند ودلّكي بالمزيج فروة رأسك لمدة 10 دقائق قبل غسله.



5- زيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاي مطهّراً قوياً لفروة الرأس وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والميكروبات. عند استخدامه موضعياً، يمكن أن يساعد في فصل بصيلات الشعر وزيادة نموّه. كما أن زيت شجرة الشاي فعّال في علاج مشكلة القشرة.

ضعي عشر قطرات من زيت شجرة الشاي في الشامبو أو البلسم واستخدميه بشكل يومي، أو بإمكانك خلطه مع بضع قطرات من زيت الزيتون واستخدام المزيج كقناع لشعرك

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