تعرفي على فوائد بذور الكتان للشعر وللعناية به

تساعدكِ خلطة بذور الكتان للشعر بالفوز بشعر جميل وصحّي، إذ تحب الفتيات الحصول على شعر ناعم وكثيف وحريريّ الملمس، فتقوم باستخدام المنتجات المركبة التي قد تعرّض الشعر للتلف، لذا نقدّم لكِ خلطة بذور الكتان للشعر التي تساعدكِ على الحصول على كيراتين طبيعي لاحتواء هذه البذور على نسبة وافرة من الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الدهنية، والزيوت الضرورية للمحافظة على صحّة الشعر، ونموّ خلاياه بشكل سليم.فوائد بذور الكتان للشعر :

- يزيد من نموّ الشعيرات الدموية؛ لاحتوائه على نسبة وافرة من فيتامين هـ.

- يوفّر الغذاء اللازم لجذور الشعر وفروة الرأس.

- يعزّز نموّ الشعر، ويزيد كثافته.

- يرطّب الشعر، ويزيد مرونته ولمعانه، ويمنع تقصّفه وتلفه؛ لاحتوائه على نسبة وافرة من أحماض أوميجا3.

- يمنع ظهور الشعر الأبيض في عمر مبكّر.

- يقوّي بصيلات الشعر، ويمنع تساقطه.

- يحدّ من تكوّن القشرة في فروة الرأس.

- يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، التي تؤثر على معدّل نموّ الشعر، وتسبب تساقطه.

- يثبّت الشعر، حيث يستخدم كجل.

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وصفة بذور الكتان للشعر :

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- ضعي كمية من بذور الكتان للشعر في الماء على النار إلى أن يغلي المزيج.

- حين يبدأ المزيج بالجود، ضعيه على ناء هادئة.

- حركي المزيج بهدوء وباستمرار كي لا يلتصق بقاع الوعاء، لكن لا تدعيه يصبح كثيفاً جداً.

- صفي المزيج وحين تبرد الخلاصة يمكنك أن تضيفي القليل من جل الألوفيرا وبضع نقاط من الفيتامين E أو 6 نقاط من أحد الزيوت الأساسية المفيدة. فجل الألوفيرا يمنح شعرك النعومة والتألق فيما يتيح الفيتامين E نموه. أما الزيت الأساسي فيضفي عليه رائحة منعشة ونضارة باهرة

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