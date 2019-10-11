أفضل العطور الرجالية الفرنسية التي يحرص الأثرياء على اقتنائها

العطور الرجالية الفرنسية تعد من أفضل العطور في العالم المخصصة للرجال على الإطلاق، فدائماً ما كنت العطور الفرنسية تتربع على عرش الأفضل والأنقى والأكثر فخامة، فهي تصنع باهتمام فائق وتخرج من أشهر دور العطور العالمية، وتختلف أذواق الرجال فيما يخص العطور، فمنهم من يحب العطور الفواحة، ومنهم من يحب العطور الأكثر هدوءاً، ولكن ما هي أفضل العطور الرجالية الفرنسية:

سوفاج من بين عطور ديور

يعد سوفاج من شهر العطور الفرنسية في العالم، ويتكون من قاعدة من خام الخشب الذكورية بشكل كبير، وله القدرة على فتن الجنس الآخر، ويباع بسعر 109 دولارات أمريكي للزجانة حجم 60 مللي.

عطر هيوجو بوس تابلت تونيك

ويتكون عطر هيوجو بوس تابلت تونيك، من مزيج من خلاصات الأوراق الخشبية الجريئة، وخلاصات الحمضيات، فهو يعطي شعوراً بالهدوء والقوة، ويعد عطراً مثالياً لاستخدامه في ساعات النهار، ومتطور وخفيف.

عطر شانيل بلو دو شانيل

عطر شانيل بلو دو شانيل، يعتبر من خلاصة العطور الخشبية المميزة، مضافاً إليها أوراق الجريب فروت، يعطيك شعوراً جذاباً ومثيراً دون جهد منك، ويملك قاعدة من خشب الصندل الذي يترك انطباعاً رائعاً، ويأتي بسعر 145 دولاراً أمريكياً، ويملك زجاجة أنيقة وبها غطاء مغناطيسي.

عطر كالفن كلين

يتكون عطر كالفن كلين من مجموعة من الفواكه مثل الليمون والبابايا والمندرين والبرتقال والأناناس، ممزوجة مع العنبر وخشب الصندل، يتميز بإحساس الراحة والهدوء، ويذكرك بأيام الصيف التي تمر على الشاطئ بلا أي هم، ويأتي بسعر 69 دولاراً أمريكياً للزجاجة حجم 100 مللي.

عطر بولغاري مان

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يتكون عطر بولغاري مان من خشب الكشمير والعسل الأبيض والمسك والعنبر والجاوي، يعيطيك إحساساً بالراحة والجرأة، ويجعل الجميع يشعرن بأن له كاريزما خاصة، ويأتي بتكلفة 111 دولاراً أمريكياً للزجاجة حجم 100 مللي.

عطر فيرساتشي بور أوم

يعد عطر فيرساتشي بور أوم، من أفضل العطور التي يمكنك أن تداوم على استمرارها كل يوم، ويتكون من البرتقال والبرغموت، والبرتقال المر، بجانب المسك، ويجعلك تشعر بالنشاط والحيوية لجسدك وروحك، ويأتي بسعر 115 دولاراً أمريكياً، للزجاجة بحجم 100 مللي.

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