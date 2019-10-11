أجمل ساعات كاسيو لعام 2019 جمعت بين الأصالة والأناقة

تعد ساعات كاسيو من أشهر الشركات الرائدة والعالمية لإنتاج وصناعة الساعات الرجالية والنسائية على السواء، وتحرص شركة كاسيو سنوياً على طرح العديد من أشكال والموديلات والألوان والاستخدامات المتعددة لساعاتها لتواكب بها أحدث صيحات الموضة .

وبفضل مجموعاتها من الساعات المبتكرة والموثوقة حظيت شركة كاسيو اليابانية الأسطورية بشعبية كبيرة إضافة لما تتميز به ساعات كاسيو من الجودة العالية والأناقة في التصميم فضلاً عن احتوائها على كل الإمكانيات المطلوبة مع عدم قابليتها للصدأ وتوفرها بالعديد من الألوان التي تتناسب مع جميع الأذواق.

كما تتميز ساعات كاسيو بمقاومة وتحمل الصدمات السقوط والمعاملة الخشنة إلى جانب الميزة الأساسية وهي مقاومة الماء، وتختلف من ساعة الى أخرى على حسب وتبدأ من عمق 50 متراً وحتى عمق 200 متر تحت المياه .

هناك الكثير من الأنواع الفريدة والتشكيلات الرائعة لساعات كاسيو الرجالي ومنها موديل MTP-1381L-9Aوهي ساعة أنالوج بعقارب تتميز بشكلها الدائري ويأتي لون السوار "جملي" من الجلد الطبيعي.

وكذلك ساعة كاسيو أنالوج بسوار جلدي موديل MTP-1183E-7ADFالتي تتميز بشكلها دائري وسوار خاص مصنوع من الجلد الطبيعي وتأتي باللون الأسود الأنيق فيما يأتي لون الميناء أبيض أيضاً هناك ساعة كاسيو كلاسيك أنالوج بسوار جلدي MTP-1183Q-9ADFوالتي تتميز بشكلها دائري ويأتي لون الميناء ذهبياً فيما تم تصنيع مادة الهيكل من استانلس ستيل كما أنها تمتاز بمقاومتها للماء والصدأ .

كما طرحت كاسيو ساعتها EQS-910L-1AV، التي تتميز بنظام الطاقة الشمسية، وهي مصنعة من الستانلس ستيل، ويأتي الحزام من الجلد الطبيعي. كما أنها مزودة بمؤشر لمستوى البطارية، وساعة إيقاف، ومقاومة للماء فضلاً عن عرضها التاريخ.

إضافة لذلك تعتبر الساعة «MW-240-1E2V» من أفضل ساعات كاسيو الشبابية حيث تتميز بهيكل كبير، مع مقاومتها للماء إضافة لنظام الساعة تناظري، وخفة وزنها الذي يبلغ 35 جراماً. كما تأتي ساعة = «BGA-240-2A2»، من كاسيو بستة ألوان، وتأتي بواقٍ بداخل الحزام ليناسب ارتداؤها في معصم اليد وتتميز بعرض الأوقات المعملية (الوقت عند مسافة معينة)، وهي مقاومة للصدمات، كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 100 متر.

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ساعة كاسيو الرقمية الأصلية

أطلقت شركة كاسيو عدداً من الساعات الذكية التي مزجت بها بعض مزايا ساعات اليد الذكية مع إمكانية استخدام البطارية لفترة طويلة من الزمن كما في الساعات التقليدية، كما أدخلت إليها التقويم، مختلف المنبهات، المناطق الزمنية ومتتبع اللياقة. في حين أنها تقدم تصميماً مبتعداً عن الأنظار وبأسعار معقولة.

وتأتي ساعة G-Shock X-Largeمن كاسيو واحدة من أفضل الساعات الرقمية نظرا لأنها أكثر تحملاً للصدمات، كما أنها مقاومة للماء سواء الساخن أو البارد ولا تتفاعل مع أي نوع من أنواع المغناطيس، وتتميز بشاشة عرض تناظرية ورقمية أنيقة جداً.

كذلك تعد ساعة G-Shock GD-100-1BDRمن أفضل ساعات كاسيو الرقمية التي تقاوم الصدمات والماء وتتميز بتصميمها المتين وحجمها الكبير إلى حد ما، كما تتميز ساعة A168WGمن كاسيو بلونها الذهبي الصارخ وتصميمها المدمج وغير المزعج مع شاشة رقمية بسيطة تظهر الوقت واليوم والتاريخ، كما تحتوي على ساعة توقيت ومنبه يومي ومنبه ساعي اختياري.

وتبرز ساعة G-Shocko من بين أفضل ساعات كاسيو الرقمية وذلك بفضل متانتها ودقة أوقاتها الممتازة. فضلاً عن توفيرها لمجموعة متنوعة من الألوان والمواد المصنعة منها؛ مما يجعلها من الساعات الاحترافية عالية الجودة

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