جورج حبيقة يلفت الأنظار بمجموعته الجديدة لربيع وصيف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي: نشر مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة، مجموعته الجديدة لربيع وصيف 2020 عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي تُناسب المرأة العاشقة للكلاسيكية ومواكبة العصر. وتنوعت التصميمات والخامات التي استخدمها "حبيقة" في مجموعته الجديدة مثل الساتان الناعم، والموسلين والأرجانزا بجانب التل. وعكست المجموعة أناقة ورقي المرأة، عن طريق تطبيق أحدث درجات الألوان لربيع وصيف 2020 على التصميمات، مثل Beetroot Purple والأسود والأبيض بجانب و الـSaffron والـLovely Lavender. وأضافت اللمسات العصرية عن طريقة التنورة المنفوشة أو الواسعة، وزينها بالتطريزات والنقوش المبهجة التي تتشكل على هيئة ورود وفروع الشجر، وجاء بعض تلك التصميمات بالحزام الأسود الرفيع عند الخصر.

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