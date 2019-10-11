ماذا يحدث عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كثير من الأشخاص يقومون بتناول القليل من زيت الزيتون في الصباح الباكر على معدة فارغة، لكن هل تعرف ما هي فوائد تناول زيت الزيتون على الريق؟

تناول زيت الزيتون على الريق له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، وينبع ذلك من القيم الغذائية الخاصة بهذا الزيت، حيث يحتوي زيت الزيتون على الدهون الصحية والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم،

ولهذا السبب بدأ تناول زيت الزيتون على الريق منذ القدم وتناقلته الاجيال حتى وقتنا هذا، وفقًا لـ"البيان".

تعرف على أهم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق:

1- تعزيز صحة القولون

القيم الغذائية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القولون وعمله.

حيث يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في حماية خلايا القولون من التضرر، وبالتالي خفض خطر الإصابة بسرطان القولون تحديدًا، وإلى جانب ذلك فإن زيت الزيتون يعمل على تحسين عمل القولون من خلال تعزيز عمل الأمعاء وحركتها والمساهمة في الحماية من الإصابة بالإمساك أو حتى علاجها.

2- تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر

من أهم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق أنه يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر وحتى العظام حيث يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة، ويغذي الأظافر والعظام.

هناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضًا.

3- تنظيف الكبد من السموم

للكبد وظائف أساسية ومهمة في الجسم، فهو يعمل على تنظيف الجسم من أجل توفير بيئة مناسبة لأعضاء الجسم المختلفة.

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هذا يعني أن الحفاظ على صحته وتنظيفه هو أيضًا من السموم له أثر إيجابي على صحة الكبد وعمله.

من الممكن الحصول على هذه الفائدة من خلال مزج ملعقتين من زيت الزيتون من عصير الليمون الطازج وشربه على الريق.

4- المساهمة في فقدان الوزن

يمتاز زيت الزيتون بفوائده الصحية العديدة، ومن بينها فقدان الوزن، وتزداد هذه الفائدة مع تناول زيت الزيتون على الريق.

يساعد تناول زيت الزيتون على زيادة شعورك بالشبع لفترة أطول، بالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة لاحقًا، وهذا يعني سعرات حرارية أقل.

5- تقوية عمل الجهاز المناعي

منذ القد كان الناس يتناولون زيت الزيتون على الريق من أجل تحسين عمل وكفاءة الجهاز المناعي في محاربة الأمراض المختلفة. فالأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي ودعمه في محاربة مسببات المرض التي تدخل الجسم.

إلى جانب كل ما سبق، فإن تناول زيت الزيتون على الريق يعني التمتع بالفوائد الصحية التالية أيضًا:

حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة

خفض مستوى الكوليسترول المرتفع

التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات

ضبط مستويات السكر في الدم

تعزيز صحة الدماغ.