أخفى جثتها 6 سنوات.. السجن 11 عاما لأمريكي قتل جارته بطريقة بشعة

ظلت جثة ريفان كامبل، مختفية منذ عام 2009، ولم تتمكن الشرطة من حينها من تحديد موقع الجثة أو كشف ملابسات اختفائها أو قتلها، حتى وردت مكالمة غامضة من مجهول في عام 2015، لأقاربها تفيد بأن جثتها لا زالت في محيط مسكنها بولاية كاليفورنيا.
ومن هنا بدأت رحلة بحث الشرطة عن الجثة في جدار الشقة، كما أخبر المجهول عائلتها، والتي اتصلت بالشرطة فورا لتطلعها على التفاصيل الجديدة، وبالفعل تمكنت الكلاب البوليسية من تحديد مكان الجثة، والتي كانت مختفية لمدة 6 سنوات في جدار غرفتها، كما كشفت الشرطة ملابسات ما حدث معها.
حيث ارتكب جريمة القتل ريندولف غاربوت، البالغ من العمر 47 سنة، بحسب NBC News، والذي كان يسكن في الغرفة المجاورة لغرفة ريفان كامبل، وقتلها بواسطة مطرقة، حيث تبين أن سبب الوفاة هو ضربة قوية على رأسها، وأخيرا صدر الحكم عليه بالسجن 11 عاما، حسبما نشرت "روسيا اليوم".
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