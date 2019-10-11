رسالة رومانسية مقتضبة، وجهها لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر وليد سليمان إلى زوجته ياسمين أمل، بمناسبة حفل استلام درع الدوري المصري الـ41.
وقال "سليمان"، عبر حسابه الرسمي ع إنستجرام: "ربنا يخليكي ليا ودايما في ضهري يا كل الحب"، ونشر صورة لهما خلال الحفل، الذي أطل خلاله اللاعب ببدلة سوداء، فيما ارتدت زوجته أزياء خضراء اللون وغير منقوشة.
وعقب منشوره بساعات، نشرت" ياسمين" صورة تجمعها خلال الحفل عبر "إنستجرام"، معلقة: "حبيبي.. عقبال كل سنة"
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع منشور لاعب "القلعة الحمراء"، الذي تجاوز الـ26 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات أبرزها: "ربنا يخليكم لبعض"، و"دايما نجاحين سوا ومكملين بعض"، و"مبروك يا حاوي".
وعُقد مساء أمس، حفل لتتويج النادي الأهلي بالدوري رقم 41 في مسيرته الكروية.
وحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مراسم حفل استلام درع الدوري، التي نظمتها شركة برزينتيشن، وسط استقبال حافل من الحضور، وخاصة أنه كان من المتوقع غيابه عن الحفل بسبب حالته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسلم درع الدوري الـ41.. وليد سليمان يوجه رسالة رومانسية لزوجته: كل الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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