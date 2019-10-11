"بيطفي الشمع".. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده مع دينا الشربيني

نُشر فيديو للفنان عمرو دياب، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء احتفالهما بعيد ميلاد الهضبة المقرر له غدا 11 أكتوبر، على أحد المراكب النيلية الفاخرة المقابلة لنادي الجزيرة.

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وظهرت الفنانة دينا الشربيني، في الفيديو، وهي ترقص مع الفنان عمرو دياب.

كما احتفل الثنائي في عيد ميلاد الهضبة بتورتة مكونة من 4 أدوار، صنعت من عجين السكر، من اللونين الأسود والذهبي، مزينة بـ"جراما فون" من الأعلى ذهبي اللون أيضًا.

وكان الديكور كله من اللونين الأسود والذهبي، فيما كانت أغاني الهضبة سواء من الألبوم الجديد أو القديم تصدح في أرجاء المركب، في جو من البهجة.