تعرفي على مجموعة "كلوي" لربيع وصيف 2020 الرومنسية والحيوية

خلال أسبوع الموضة الباريسي، أعلنت ناتاشا رامساي- ليفي عن إطلاق مجموعة Chloe ربيع وصيف 2020 المعبّرة عن الرؤية الأساسية للأنوثة المثبتة على أرض الواقع، وتعبيراً عن الشعور بالراحة، بحيث تنتعش التقاليد بروح تمتزج فيها الرومنسية والنشاط، فخلال أسبوع الموضة ا لباريسي، أعلنت ناتاشا رامساي- ليفي عن إطلاق مجموعة Chloe ربيع وصيف 2020 المعبّرة عن الرؤية الأساسية للأنوثة المثبتة على أرض الواقع، وتعبيراً عن الشعور بالراحة، بحيث تنتعش التقاليد بروح تمتزج فيها الرومنسية والنشاط.

وهذا التطور العملي المرتجل يعزز مفاهيم Chloe للحرية والجمال. كما تكشف المجموعة عن الإندفاع والحماسة الفرنسية بتوازن قاطع من الخياطة وصولاً إلى الأقمشة الفضفاضة التي تعكس الأناقة المريحة والمتحررة؛ هذا وقد شهدت شوارع ميلانو صيحات متحررة للتعبير عن ا نطلاق المرأة إلى الحياة بثقة.

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ومن خلال المزج بين الأسلوب النسائي والقطع الرجالية، تخلق المجموعة مفهوماً جذاباً لأزياء النهار. أما لوحة الألوان الرقيقة فتعبر عن نفسها من خلال مدرجات اللون الأبيض الفاتحة والمتقطعة إلى الظلالات الكلاسيكية من اللون البيج والأزرق الداكن وأخضر الغار ورمادي اللافندر، والأسود الذي لا بديل عنه في إطلالاتك.

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تنساب خياطة الأزياء الطويلة بنعومة، من خلال قصات من طية صدر السترة والخصر المزنر إلى الأكمام المربوطة أو البطانات المطوّلة. كما لاحظنا ظهور قمصان جيرسي المقورة وبلوزات ياقة الوشاح الخيالية التي تضاهي في تميزها شورتات السيتي والبليزيرات والتنانير المتقاطعة والمقلمة بخطوط التنس.

وأخيراً، تستحضر أكسسوارات كلوي المدرجة في مجموعة ربيع وصيف 2020 ملامح العصر، من الشوكر المرصع بالكريستال والسلاسل الخشبية إلى أزرار الأكمام والأقراط المطروقة بالمعدن . ومن ناحية القدمين، تتألق الجزمات ذات الرباط المزدوج والحلقة القصيرة والطبعات الغريبة. كما صنعت حقيبة DARIA ذات المسكات الثلاث من جلد العجل، في حين دلو حقيبة DARRYL الجديدة يبدو مؤطراً بمدار جلدي. لذا لا تفوّتي فرصة التألّق بحقائب جديدة من Chloe في إطلالات ربيع وصيف 2020.

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