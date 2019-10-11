صيحات الأبيض لربيع صيف 2020 من أسبوع الموضة في ميلانو

استطاع اللون الأبيض أن يكتسح عروض أسبوع الموضة في ميلانو لـ ربيع صيف 2020 ، فلم تخلو منه مجموعة تقريبًا بل وحرصت ماركات عديدة على إدراجه في عروضها بأكثر من موديل .فيبدو أن اللون الأبيض سيكون نجم العام القادم وفي مختلف المواسم بعد أن شغل جانب كبير من عروض الأزياء الجاهزة في عروض أسابيع الموضة العالمية.

جمعنا لكِ أحدث التصاميم لتختاري من بينها ما يجدد خزانتك في الموسم القادم.

اقرا ايضاً:

النمط الرومانسي يسيطرعلى مجموعة جيل ساندر لربيع 2019

ملابس واسعة بالأبيض من أسبوع الموضة في ميلانو

كانت البدلات البيضاء نجمة أسبوع ميلانو، أحببنا الموديلات الواسعة المزودة بصدرية من توقيع ماكس مارا Max Mara كما أعجبتنا بدلات ماركة Boss المؤلفة من بناطيل واسعة Wide leg pants وسترات قصيرة تغطي بالكاد خصر البنطال والتي تحيي موضة السبعينات.

فساتين بيضاء ناعمة لإطلالة العروس

Advertisements

شهدت مدرجات عروض أسبوع الموضة في ميلانو حضور لافت للفساتين البيضاء، جمعنا لكِ منها باقة من الموديلات المميزة التي يمكن أن تستعين بها عروس تخطط لحفل زفاف وسط العائلة، شاهدي الفستان الطويل المنفوش من مجموعة لويزا بيكاريا Luisa Beccaria والفستان القصير ذي الأكمام الطويلة المنفوخة من ماركة Annakiki.

فساتين للنهار من أسبوع ميلانو

تسابقت ماركات كثيرة على تقديم الفستان الأبيض بسيط التفاصيل والذي يناسب طلعات النهار، نرشح لكِ الفستان الـ V Neck الذي يعلو الركبة من مجموعة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta ليساعدك في إطالة قامتك، أما فستان ماركة جيني Genny المزدان بكشاكش حول الخصر ومصمم بتنورة منفوشة فننصحك به لإخفاء بروز البطن.

قد يهمك ايضاً:

أساليب الشارع الإيطالي تُضفي لمسة على أسبوع الموضة في ميلانو

دونتيلا فيرزاتشي جذَّابة خلال أسبوع الموضة في ميلانو