كيت ميدلتون تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها بملابس بسيطة وحقيبة باهظة الثمن

تخطف دوقة كامبريدج الأضواء دائمًا بأناقتها وجاذبيتها حتى إذا كانت إطلالتها بسيطة وخالية من التفاصيل، ففي أحدث مهماتها شوهدت بإطلالة ثمنها زهيد أثناء وصولها إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت ميدلتون توبًا باللون التوتي ذا أكمام طويلة ورقبة مرتفعة بعض الشيء من علامة "ويرهاوس" Warehouse، والذي بلغت قيمته 48 دولارًا، كما نسقته مع بنطلون باللون الكاكي من علامة "جيغسو" Jigsaw يبلغ ثمنه 159 دولارًا.

وبالإضافة إلى ترك شعرها منسدلًا واعتماد مكياج بسيط مع اختيار أقراط هوب صغيرة من علامة "أسبري"، أضفت الدوقة لمسة أكثر جاذبية لإطلالتها الزهيدة؛ إذ أكملتها بحقيبة أنيقة باهظة باللون النبيذي من "شانيل" يبلغ سعرها 3666 دولارًا، بينما اختارت حذاء ذا كعب عال باللون نفسه من علامة "تود"، وبلغ سعره 431 دولارًا.

وفيما يتعلق بأحدث مهماتها، كانت كيت التي تعد راعية متحف التاريخ الطبيعي منذ عام 2013 في زيارة لمركز "أنجيلا مارمونت للتنوع الحيوي في المملكة المتحدة" في المتحف لمتابعة جهود المركز وكيف يساعد في الدفاع عن الحياة البرية في المملكة المتحدة.

ويساعد المركز في زيادة الوعي حول أكثر من 80 ألف نوع من الحيوانات البرية الموجودة في المملكة المتحدة، كما يقود مشاريع وأبحاث فيما يتعلق بدارسة الحياة البرية وخاصة مع انخفاض أعداد الكثير من الأنواع في البلاد وسط تهديد نسبة كبيرة بالانقراض.

ويأتي أحدث ظهور لكيت قبل زيارتها وأميرها ويليام الرسمية لباكستان في وقت لاحق من هذا الشهر.

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وخلال الزيارة، ستشاهد دوقة كامبريدج بعض العينات والنماذج في المتحف، كما ستشهد الدوقة استعانة الباحثين بالحمض النووي البيئي لاكتشاف وتحديد الحشرات والكائنات الحية الدقيقة التي تلعب دورًا هامًا في البيئات الصحية.

وبالإضافة إلى تعزيز التوعية بالطبيعة، يدخل المتحف في شراكات في جميع أنحاء المملكة المتحدة لتمكين أطفال المدارس والأسر والمجتمعات المحلية للمساعدة في حماية الحياة البرية في المناطق البرية.

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