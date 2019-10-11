تعرف على الأحداث الفلكية لمواليد "برج الميزان" هذا الأسبوع

يتميز مولود "برج الميزان" بكونه دبلوماسيًا وساحرًأ، كما أنه اجتماعي ومثالي ومحب للسلام، ويتمتع بأناقة لا مثيل لها، وإطلالة مميزة، كما يمتلك ذوقاً رفيعاً، ولطافة طبيعيّة، ورقّة متناهية، وإحساساً مرهفاً بالجمال والتناغم، ولديه القدرة على توجيه الإنتقادات بطريقة بناءة إذ يستطيع التراجع إلى الخلف للنظر إلى الأمور بموضوعية من دون أي تحيّز بهدف إعطاء الحكم الصحيح والعادل، إلا أن مشكلته تكمن في أنه لا يتحمل الجدال مع أي شخص لا يشاطره الرأي. وإذا حدث وتوصّل إلى استنتاج معين، تصبح الحقيقة بالنسبة إليه جلية وواضحة على نحو غير قابل للجدل.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

تحركات للكواكب كبيرة وملحوظة ستكون أبرز الاحداث الفلكية عن ها الاسبوع تحركات مليئة بالاحداث المهمة الدسمة تحمل معه الوعود والفرص والحظ الكبير للكثيرن من مواليد الابراج الهوائية تاثيرات استثنائية نوعية وقت ثمينة قدرات هائلة ومواكبة الاحداث بمهارة وذكاء

بداية جولة على تنقلات القمر السبت والاحد القمر المكتمل في الحمل مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج الميزان بين الاثنين والاربعاءالقمر في الثور الترابي يفتح امامك ابواب النجاح والتفوق والمغامرات والمفاجآت والاحداث المهمة فترة واعدة بالافضل يومي الخميس والجمعة ينتقل القمر الى برج الجوزاء الهوائي ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان ما يعني نجاح تقدم ووعود وقواسم مشتركة جديدة ويتحدث عن تطورات مهمة وحب صاخب لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

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أسبوع جيد جدًا ومهم في حياتك العاطفية والعملية

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس والمريخ في الميزان ما يعني قدرة على التصرف لافتو وذكية في هذه المرحلة المناسبة لتكثيف لقاءاتك واطلالتك فلا تختف عن الانظار زحل وبلوتون في الجدي الترابي يسببان بعض العراقيل سوف تحتاج الى الهدوء والسكينة لاعادة شحن الذات بالتفاؤل والعزيمة المشتري في القوس يسهل عليى مواليد الابراج النارية المسؤوليات ويتحدث عن حظوظ وارتياح عطارد والزهرة في العقرب يحملان تطورا في العلاقة العاطفية والاجتماعية لمواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت اورانوس في الثور يجعل الاجواء ثقيلة خاصة لدى مواليد العشرية الاولى من الثور

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وبانتظار مولود ها الاسبوع سنة العبور الايجابي كل الكواكب تحملاليك اخبارا طيبة في كل فترات السنة وفصولها سنة اعادة التنظيم واستعادة السيطرة على الامور سنة انجاز وابداع وفرص ثمينة وتطور مهم تكون الظروف مؤاتية لتحسين الاوضاع ولإيجاد التسويات على كافة المستويات المهنية الاجتماعية والدراسية سنة جيدة وواعدة بالافضل سوف تتسلح يقدرات معنوية وثقة بالنفس وافتخار بالذات سنة النضوج تجعلك اكثر كفاءة وحكمة كما تشير الى اعادة النظر ببعض الشؤون المهنية والشخصية فقد تغير الاتجاهات سنة تكثر فيها الاهتمامات فما عليك الا مضاعفة الجهود من اجل تحقيق الامال خاصة في الاشهر شباط فبراير حزيران يونيو وشهر ايلول سبتمبر.

عاطفيا تشير هذه السنة الى حسم في حياتك العاطفية مع وجود المشتري في الجدي في بيت الشراكة والحب والزواج ما يجعلك تخوض تجربة الزواج او الارتباط بشكل رسمي كما ينعم عليك كوكب الزهرة كوكبك الاساسي بحماية واستقرار وازدهار ويساعدك في الحصول على حياة عائلية اقوى للمتزوج قد تحتفل بولادة طفل للعازب قد تقع في الحب.

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