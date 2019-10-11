من يوم لـ3 سنوات.. العقوبة المتوقعة لرجل "عاكس" سيدة إلكترونيًا بالإسكندرية

أقدم شخص على تقييد شاب وتسليمه لقسم الشرطة بعد إصراره على معاكسة زوجته أكثر من مرة، ومحاصرتها بالرسائل على التليفون ومواقع التواصل الاجتماعى، رغم صدها له أكثر من مرة، ما جعل الزوج يتفق مع زوجته على استدراجه وتسليمه لقسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية.

واستدرج الزوج المتهم بمساعدة زوجته، وتمكن من الإمساك به بمساعدة الأهالى، ثم قيَّده بالحبال، وذهب به لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة، التى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

أوضح الدكتور ابراهيم نايل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة عين شمس، في حديثه لـ"الوطن"، أن العقوبة المتوقعة للمتهم سيتم تحديدها بحسب السلطة التقديرية للقاضي التي يحكمها القانون، وبحسبما تتضمنه الرسائل من ألفاظ.

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وأشار نايل إلى أن ما أقدم عليه المتهم من المُحتمل أن يُعَد جنحة سب وقذف، إذا كانت تتضمن الرسائل سباب، وهذه الجنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، أي أنها تتغلظ بحسب غلاظة الفعل، ومن الممكن أن تتضمن العقوبة غرامة مالية، وهذا أيضًا يُترك للسلطة التقديرية للقاضي.

كما أن هذا الفعل الذي أقدم عليه المتهم من المُحتمل أن يُعَد جنحة تحرش، إذا كانت تتضمن الرسائل ألفاظ خادشة للحياء (تحرش لفظي)، وهذه الجنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، أي أنها تتغلظ بحسب غلاظة الفعل، ومن الممكن أن تتضمن العقوبة غرامة مالية، وهذا أيضًا يُترك للسلطة التقديرية للقاضي.

وفي حالة اقتران السباب بالتحرش، يُعاقب المتهم بتهمة التعدي المعنوي، حيث يُحكم عليه بأشد عقوبة في التُهمتين والتي قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات مع الالتزام بدفع غرامة.