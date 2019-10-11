أبناء الشيف أميرة شنب: أكل ماما في البيت مش زي اللي في البرنامج

بمناسبة موسم عودة الدراسة استضافت الإعلامية منى الشاذلي الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، وابنيها يوسف وسفيان، وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، حيث كشف ابناها عن مفاجأة بشأن والدتهما قائلين: "أكل ماما اللي بتطبخه في البيت مش زي أكلها اللي بتعمله في البرنامج".

واعتبرت الشيف أميرة شنب أن خبر عودة المدارس مفرح ومحزن في نفس الوقت، حيث إنها تفرح لعودة الروتين نظرًا لانهيار النظام في موسم الإجازة الصيفية، ومحزن بسبب مجهود المذاكرة ومتابعة الأبناء والنوم والاستيقاظ.

واشتكت أميرة شنب من تكاسل أبنائها في الاستيقاظ للمدرسة ومن تشاجرهم المستمر، مؤكدة أن يومها الدراسي يبدأ من الخامسة صباحًا، حيث توقظ ابنيها ويذهبان للمدرسة ثم تقوم بتجهيز وجبة الغداء ثم يعودان ويتناولان الغداء ويذاكران دروسهما ثم يذهبا للتمرين، ويعودان للنوم مرة أخرى.

وأوضحت منى شنب أنها تستغل وقت وجودهم في المدرسة لذهابها لتصوير برنامجها على قناة "cbc سفرة"، مشيرة إلى أنها تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإسبانية وعملت في مجال التسويق لمدة 15 عاما، ثم شاركت في برنامج طبخ تابع للشركة على يوتيوب باعتبارها أنها تجيد الطبخ ولم تنتهِ من البرنامج حتى تعاقدت معها قناة "cbc سفرة".

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وقالت شنب إن البرنامج الذي تقدمه في ساعة يسبقه ساعات طويلة من التحضير والتجربة، مشددة على أنها تقوم بتجربة كل الوصفات التي تقدمها في برنامجها بشكل مبدئي ثم تقوم بتصويرها مرة أخرى.

وحكت أميرة شنب عن أصعب المواقف التي تعرضت لها حيث كانت تتصل بأبنائها أثناء "بريك" البرنامج وكانت تُعد الطعام وأمامها "حلة مية سخنة بتغلي" وسقط منها الهاتف المحمول في المياه ولم تلاحظ ذلك ومدت يدها لتفاجأ بأن المياه تغلي وتعرضت للحرق وقتها واضطرت لاستكمال الحلقة وهي تضع يديها على لوح ثلج.

وأوضحت شنب أن ابنيها يمارسان كرة القدم ويلعبان ضمن ناشئي النادي الأهلي، مؤكدة أنهما قبل التحاقهما بالنادي الأهلي كانا يلعبان الكرة في المنزل ويكسران النجف.

واعترف يوسف، نجل الشيف أميرة شنب، بأن أمه "بتحدف بالشبشب ومتدربة عليه كويس قوي" وخاصة أثناء المذاكرة، بينما نفى سفيان، الابن الثاني، أن يكون طعام والدته في المنزل نفس الشكل الذي تقدمه في برنامجها.