لمحبي التجديد.. 3 وصفات سهلة و مختلفة للأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتبر طبق الأزر من الأطباق الرئيسية على المائدة المصرية عامًة، لذا تحتار ربة المنزل في كيفية تقديم الأزر بطرق مختلفة وغير تقليدية، بعد تجربتها لجميع وصفاته المعتادة.

لذا يستعرض "الخليج 365" 4 وصفات مختلفة للأزر على السفرة، بحسب موقع "كوكباد" لوصفات الطعام.

1- أرز بالبشاميل

المكونات:

2 كوب دجاج مفروم - ملعقة زيت زيتون – ثمرة بصل – 4 فصوص ثوم – معلقة كبيرة صلصة – ربع معلقة فلفل أبيض – نصف معلقة ملح – ثمرة باذنجان – 2 ثمرة طماطم – كوب أرز – نصف كوب جبن شيدر – 2 معلقة زبدة – 3 معالق دقيق – مكعب مرقة دجاج – 3 أكواب ماء – 6 معالق لبن بودرة.

طريقة التحضير:

1-يحمر الدجاج والبصل، والثوم في الزيت ثم يضاف الصلصة، والفلفل والملح ثم يوضع الخليط في قاع صينية الفرن.

2-يقلى الباذنجان، والطماطم وتصفى، ثم توضع فوق الدجاج في الصينية

3-يسلق الأرز.

4-البشاميل، يحمر الدقيق بالزبد ثم يضاف مكعب مرق الدجاج ثم يخلط الماء بالحليب ويضاف إلى الخليط ثم يحرك المزيج حتى يصبح أكثر كثافة.

5-تخلط صلصة البشاميل بالأرز ثم تصب فوق قطع الباذنجان، والطماطم ثم ترش الجبن على الوجه، ويخبز في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية، ويترك لمدة 40 دقيقة، ثم يقدم ساخنًا.

2-الأرز البخاري باللحم

المكونات:

4 قطع لحم ضأن – 2 ثمر بصل – 2 ثمرة طماطم – حبة جزر - ملعقة صغيرة كمون صحيح - 4 حبات حبهان – ملح – فلفل أسود- زيت نباتي – 2 معلقة كبيرة مكسرات – 3 أكواب ماء – كوب ونصف أرز.

طريقة التحضير:

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1-يفرم البصل، والطماطم، ويقطع الجزر بشكل طولي.

2-يغسل الأرز وينقع في الماء لمدة 30 دقيقة ثم يصفى.

3-يحمر البصل حتى يصفر، ثم يضاف إليه اللحم ويقلب حتى يجف ماؤه.

4-يضاف الطماطم والبهارات، والملح على اللحم ويحرك مدة دقيقة ثم يوضع الماء ويغطى الإناء حتى ينضج، ثم يوضع الجزر، ويقلب المزيج.

5-يضاف الأرز على مرق الحم ويحرك قليلًا، ويترك حتى الغليان، ثم يترك على نار هادئة.

6-تحمر المكسرات، ثم تضاف على الأرز بعد وضعه في طبق التقديم.

3-أرز باللحم المفروم والبازلاء

المكونات:

3 أكواب أرز - ربع كوب زيت – 250جرام لحم مفروم -

2 كوب بازيلاء – ربع معلقة صغيرة فلفل – ربع معلقة صغيرة كزبرة ناشفة – ربع معلقة صغيرة كمون – 3 معالق صغيرة ملح - 5 أكوب الماء

طريقة التحضير:

1-يغسل الأرز وينقع في الماء المملح لمدة 15 دقيقة ثم يصفى.

2-يحمر اللحم المفروم في الزيت حتى يجف الماء.

3-تضاف البازيلاء، والفلفل الأسود، والملح، والبهارات ويقلب جيدًا، ثم يترك على نار متوسطة حتى تنضج.

4-يوضع الماء في الإناء ويضاف إليه بعض من الملح ويترك حتى يغلي ثم يضاف الأرز ويترك على نار قوية حتى يغلي ثم يترك على نار هادئة حتى تمام النضج.

5-يوضع الأرز في طبق التقديم ثم توضع خلطة اللحم فوقه، ويقدم ساخنًا.