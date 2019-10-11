أحمد داش ينادي والدته باسمها على الهواء.. ومنى الشاذلي: قول لها يا ماما

بمناسبة موسم عودة الدراسة استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنان الشاب أحمد داش وشقيقيه كريم ودينا، وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".

وحكى أحمد داش عن شقيقيه كريم ودينا، مشيرًا إلى أن كريم مهندس مدني، ودينا سيدة أعمال وتخرجوا من الجامعة.

وأوضح داش أن بدايته الفنية كانت مشاركته في عدد من الإعلانات، حيث كان يتناول السحور في أحد المطاعم وسأل أحد الأشخاص شقيقه عن مدى قبوله أن يؤدي شقيقه إعلانا، وأنه وافق على الفور وذهب لعمل اختبار كاميرا ونجح وقدم 8 إعلانات قبل تعاقده على أول فيلم شارك فيه "لا مؤاخذة".

وتحدث كريم داش عن شقيقه أحمد الذي يصغره بأربع سنوات، لافتًا إلى أن شقيقه كان مشاغبًا منذ طفولته، مشيرًا إلى أنه خاض مجال التمثيل قبل شقيقه وقدم دور شقيق البطل في فيلم "المعدية" مع الفنان هاني عادل.

Advertisements

وحكت والدة أحمد داش أن لديها 4 أبناء وأنهم كانوا متفوقين في الدرسة وأنهم كانوا يعتبرون التمرين مهما مثل الدراسة، وأنهم لم يكن لديهم فراغ طوال العام حيث الدراسة في الشتاء والتمرين في الصيف.

وحدثت واقعة طريفة في الحلقة بعدما نادى أحمد داش والدته باسمها مجردًا "أمل" لترد عليه منى الشاذلي "اسمها ماما يا أحمد".