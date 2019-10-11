ما هي الأدعية المستحبة للأمهات عند خروج أبنائهن من المنزل؟

تحصين الأبناء والدعاء لهم، من الأمور التي تشغل بال العديد من الأمهات المسلمات، خاصة عند خروج أبنائهن من المنازل يوميا، لطلب العلم بالمدارس، وسط بحثهن عن أدعية وأذكار مستحبة للدعاء لهم.

وبدوره، أوضح العالم الأزهري، الدكتور علي الأزهري، أن السنة النبوية مليئة بالعديد من الأذكار والأدعية، التي يمكن للوالدين التضرع بها إلى الله قبل خروج الأبناء من المدارس، والتي ذكرها خلال النقاط التالية:-

Advertisements

1- كان النبي يعوذ الحسن والحسين، فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

2- يعد "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه" من الأذكار الشهيرة.

3- يجوز للوالدين أن يستودعا أولادهم وذلك قياسًا على الحديث الذي رواه النسائي في "السنن الكبرى"، وأحمد في المسند عَنْ قَزْعَةَ، حيث قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا خَرَجْتُ شَيَّعَنِي وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (قَالَ لُقْمَانُ الْحَكِيمُ : إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتُودِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ)، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللهَ دَيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ "، كما يجوز أن نقول: "اللهم إنا نستودعك أولادنا ويسمونهم باسمائهم فلا حرج في هذا".