مي سليم: اللي عملته مع أمي بتكرره معايا بنتي لي لي

بمناسبة موسم عودة الدراسة مرة أخرى استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة مي سليم وابنتها لي لي وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".

وحكت لي لي عن حبها للمدرسة بسبب لعبها مع زملائها وأنها لا تحب عمل الواجب المدرسي وأنها تقضي وقتها في اللعب بالهاتف المحمول.

بينما قالت الفنانة مي سليم إنها تظل طول اليوم تدعو على الهواتف المحمولة بسبب أن ابنتها تمسك الهاتف المحمول ولا تؤدي الواجب المدرسي "بفضل أقول يا رب التليفون يموت وكان يوم أسود لما التليفونات دي اتعملت طول ما أنا قاعدة في البيت".

وأوضحت مي سليم أن والدها أردني ووالدتها أردنية وولدت في الإمارات وتقيم في مصر حاليًا وابنتها لي لي مصرية.

وأشارت مي سليم إلى أنها عاشت حياتها في مصر وتتحدث اللهجة المصرية بطلاقة، وأن بدايتها الفنية كانت من مصر، مشيرة إلى أن والدها توفي وعمرها 40 يوما وعاشت مع والدتها هي و3 أخوات وأخ وحيد وكانت والدتهم تعمل في أبوظبي وانتقلت لمصر من أجل دخول أخواتها الجامعات المصرية.

Advertisements

وقدمت مي سليم وابنتها لي لي مشهدا تمثيليا لاستيقاظ الطفلة من نومها للذهاب إلى المدرسة وتقليد ما يحدث في الحقيقية لتوقظ مي سليم ابنتها بصعوبة وتغني لها "ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو".

وحكت مي سليم عن فترة طفولتها وقالت إنها لم تكن تحب المدرسة ولا الدراسة ولم تكن متفوقة في دراستها حتى المرحلة الجامعية والتي تغيرت فيها وتفوقت وتخرجت بتقدير عالٍ، مؤكدة أن ما فعلته مع والدتها تفعله معها حاليًا ابنتها لي لي.