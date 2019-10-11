فيديو.. مروة تحتضن نجل طلعت زكريا وتنهار بالبكاء في عزاء والده

حضرت الفنانة مروة، أمس الخميس، عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وظهرت مروة وهي تجهش بالبكاء فور رؤيتها لنجل الفنان الراحل، لتحتضنه ويبكيا سويًا لفترة طويلة.

وكان الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

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وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.