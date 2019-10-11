عارضة أزياء برازيلية تغري لاعبي تشيلسي بالتعري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كثيرا ما تحدث مواقف طريفة وغريبة من جانب عدد من جماهير الأندية التي لها شعبية كبيرة، وخاصة أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، من مظاهر لتشجيع الفريق أو الإعجاب باللاعبين، إلا أن هذه المظاهر تخرج أحيانا عن المألوف.

عارضة الأزياء البرازيلية، جيسيكا لوبيز، وعدت بالتعري بشكل كامل في حال حقق لاعبو تشيلسي الإنجليزي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري.

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ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “Daily Star” البريطانية، فإن جيسيكا لوبيز قالت في تصريحات لها: أنا مستعدة للقيام بأي شيء من أجل تشيلسي، وفي حال فاز بلقب الدوري سأخلع ملابسي بشكل كامل.

جيسيكا لوبيز تعيش في المملكة المتحدة منذ 6 سنوات، وتعرف عن نفسها بأنها من عشاق النادي اللندني، وتحرص على حضور مباريات الفريق الملقب بـ “البلوز” على الدوام.