رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
افتتح فندق خاص للنساء فقط، في مدينة “بورتو كريستو”، بجزيرة مايوركا الإسبانية، وتحديدا لمن تعانين من الإجهاد الناجم عن الحياة اليومية الروتينية.
ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فإن الفندق يضم 39 غرفة، ويحظر على الرجال الدخول مطلقا، ويسمح فقط للنساء بالإقامة بدءا من سن 14 عاما.
مرافق الفندق تشتمل على مركز للمساج، وحمام سباحة، وشرفة خاصة على سطح الفندق، لكن سعر الغرفة في الفندق هو ما قد يثير حفيظة البعض.. حيث يبلغ سعر الليلة الواحدة في هذا الفندق الخاص نحو ألف دولار أمريكي.
وعلى الرغم من الحظر المفروض على دخول الذكور إلى الفندق، إلا أن الفندق يستخدم رجالا لتقديم الخدمة للزبائن، وذلك تماشيا مع القانون الذي يمنع التمييز بين الجنسين في التوظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر للنساء فقط.. افتتاح فندق في مايوركا الإسبانية محظور على الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.