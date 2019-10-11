للنساء فقط.. افتتاح فندق في مايوركا الإسبانية محظور على الرجال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افتتح فندق خاص للنساء فقط، في مدينة “بورتو كريستو”، بجزيرة مايوركا الإسبانية، وتحديدا لمن تعانين من الإجهاد الناجم عن الحياة اليومية الروتينية.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فإن الفندق يضم 39 غرفة، ويحظر على الرجال الدخول مطلقا، ويسمح فقط للنساء بالإقامة بدءا من سن 14 عاما.

مرافق الفندق تشتمل على مركز للمساج، وحمام سباحة، وشرفة خاصة على سطح الفندق، لكن سعر الغرفة في الفندق هو ما قد يثير حفيظة البعض.. حيث يبلغ سعر الليلة الواحدة في هذا الفندق الخاص نحو ألف دولار أمريكي.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على دخول الذكور إلى الفندق، إلا أن الفندق يستخدم رجالا لتقديم الخدمة للزبائن، وذلك تماشيا مع القانون الذي يمنع التمييز بين الجنسين في التوظيف.