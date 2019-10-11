طريقة عمل دجاج دايت بالثوم واللمون

تنوع الأكلات خلال الحمية الغذائية أمر ضروري، وذلك لتجنب الملل أثناء تناول الوجبات، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة سهلة خفيفة لتحضير الدجاج بالصوم والليمون في البيت. المقادير صدور دجاج مخلية. ملح وفلفل أسود. ثوم. عصير 2 ليمونة. بشر 2 ليمونة. ماء. زيت زيتون. Advertisements طريقة التحضير يوضع القليل من زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة. يضاف صدور الدجاج وتشوح على كلا الجانبين. يضاف الملح والفلفل الأسود على الدجاج للتتبيل أثناء الطهي. يخلط الثوم وعصير وبشر الليمون في وعاء منفصل. قبل أن ينضج الدجاج مباشرة، يضاف خليط الثوم. يقلب الدجاج على كلا الجانبين في الصوص. يقدم ساخنا.

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