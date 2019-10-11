تعد طواجن اللحم من الأطباق المميزة التي توضع على المائدة المصرية لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل طاجن لحم بالقشطة، كما ذكرتها الشيف أميرة شنب على موقع سي بي سي سفرة. مقادير طاجن اللحم بالقشطة أصابع بطاطس مسلوقة لحم كندوز مقطع على شكل مكعبات أصابع الجزر المسلوقة أصابع من الكوسة مسلوقة بصل مقطع شرائح شرائح مشروم ملح حسب الحاجة رشة من الفلفل الاسود عدد 2 علبة من القشطة كمية مناسبة من الجبن الكريمي نصف كوب من الجبن الشيدر مبشور رشة من جوزة الطيب Advertisements قرفة زبدة دقيق كريمة لباني طريقة تحضير طاحن لحم بالقشطة نضع كمية من الزبدة في حلة على النار ونقوم بتشويح اللحم بها مع الملح والفلفل الاسود ثم نضيف اليها القرفة وجوزة الطيب وشرائح البصل والمشروم ثم نضيف أليها أصابع البطاطس والجزر المسلوقة وبعدها نضيف أصابع الكوسة ثم نضع الخليط في طاجن الفرن ثم نقوم بوضع الزبدة مع الدقيق مكان الخضار واللحم حتى يحمص الدقيق ونضيف اليه ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب ثم نضيف اليها الكريمة والقشطة والجبن الكريمي ثم نصب الخليط فوق وجة الطاجن ونضع الجبن المبشور علي الوجه وندخله الفرن حتي يكتمل النضح

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