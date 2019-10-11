تستعد السيدات خلال تلك الفترة لفصل الشتاء والتي تقوم فيها بتخزين بعض أدوات المنزل ومنها المراوح والتكيفات، حيث إن درجات الحرارة باتت تنخفض عن ذي قبل.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة تنظيف المراوح، حسب موقع "سفرة".

طريقة تنظيف المراوح

أولا

فصل التيار الكهربائي عن المروحة تماماً ونزع مكابسها من الكهرباء للتمكن من تنظيفها جيداً دون ضرر.

Advertisements

ثانيًا

إذا كانت مروحة حائط يفصل وجهها الخارجي وينظف أولاً من التراب ثم ينقع في المياه ويرفع ليصفى ويجفف استعداداً لتركيبه فيما بعد.

ثالثًا

يزال التراب أولاً من المروحة باستخدام فرشاة ثم قطعة قماش نظيفة جافة.

رابعًا

بفوطة مبللة تمسح المروحة من جميع الجوانب كل ريشة على حدة ثم تغير الفوطة المبللة بأخرى نظيفة مبللة وبها صابون سائل خفيف للتأكد من تنظيفها ثم تمسح مرة أخيرة بفوطة أخرى مبللة ثم نظيفة جافة.

خامسًا

تترك المروحة قليلاً حتى تجف تماماً ويركب بها وجهها الأمامي بعد تنظيفه ولا تشغل نهائيا.

سادسًا

إذا كانت مروحة حائط تغلف بغطائها القماشي والذي يمكن شراؤه من محلات الأدوات المنزلية أو على الأقل تغلف بكيس بلاستيكي حفاظاً عليها من تراكم الأتربة.