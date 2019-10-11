منتدى منظمات المجتمع المدني يعقد اجتماعه الـ22

عقد منتدى منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومي للمرأة، اليوم، اجتماعه الثاني والعشرين، برئاسة الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس، ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، وذلك بهدف التعريف بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية قانون 149 لسنة ٢٠١٩، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، وسناء السعيد عضوتا المجلس وعدداً من مندوبي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد الدكتور نبيل صمويل، أهمية الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع، فهي تعد أكثر القطاعات مرونة في التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات، وأوضح أنه من خلال رصد وتحليل القانون ومقارنته بقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ تبين أنه يساعد الجمعيات على العمل الجاد كشريك أساسي وفعال مع الحكومة والقطاع العام والخاص.

وأشار صمويل إلى أن القانون يأتي إيمانا من الدولة بأهمية الجمعيات الأهلية ودورها في خدمة المجتمع، كما استطاع تعديل العديد من المواد، التي كانت سببا فى إعاقة سير عمل الجمعيات الأهلية في مصر.

كما ناقش الاجتماع مقدمة عن قوانين العمل الأهلي، وعلاقاتها بالأحداث السياسية، ومقارنة بين قانوني ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ وقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وتحديد مدى التغيرات في مواد القانون التي تساعد الجمعيات الأهلية على ممارسة أعمالها وخدمة المجتمع بطريقة أكثر مرونة.