مدرسة حكومية تكشف حقيقة “الشائعة” المرعبة التي أثارت الذعر بين أولياء الأمور في سلطنة عُمان

في نفي للشائعة التي أثارت الذعر وأحدثت ضجة واسعة في سلطنة عُمان، أكدت مدرسة “جيفر بن الجلندى” الحكومية بولاية بهلاء أنه لا صحة لما يتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن حالات تسمم بمبيد حشري في المدرسة.

وقالت المدرسة في تصريحات لصحيفة “أثير” بأنه لم تسجل أي حالة لديها أو في أي مركز صحي تشير إلى ذلك.

ودعت المدرسة الجميع إلى عدم تداول مثل هذه الإشاعات وأخذ المعلومة من مصدرها.

ويأتي هذا النفي بعد تداول إشاعة مفادها قيام أحد طلاب المدرسة برش مبيد حشري في الماء والذي أدى إلى عدد من حالات التسمم والإغماء.