الامارات | «لمحات 2019».. إبداعات مستوحاة من أبحاث علمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «لمحات 2019».. إبداعات مستوحاة من أبحاث علمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، المتحف والمعرض الأكاديمي التابع للجامعة، عن إطلاق الدورة الثانية من معرض «لمحات 2019: فنون العلوم» في «مساحة المشروع»، حيث سيفتتح المعرض أبوابه للزوار ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

ويقدم المعرض المستمر حتى 27 أكتوبر 12 عملاً فنياً، تحمل توقيع علماء وفناني جامعة نيويورك أبوظبي، الذين يعملون في مجال الأبحاث المبتكرة في الإمارات وحول العالم. وتتنوع الموضوعات التي يتناولها المشاركون في المعرض ما بين علم الأحياء والهندسة والكيمياء والرياضيات وعلوم الفضاء والتغير المناخي. وستسلط أعمال المعرض في دورته الثانية الضوء على الفروقات وأوجه الصلة بين الفنون والعلوم، حيث طوّر كل فنان إبداعات فنية مستوحاة من أبحاثه عبر طيف متنوع من الوسائط الإبداعية، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي والفيديو والصوت والتركيبات الفنية.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في المعرض الذي يقام تحت إشراف لوتشيا بيزيناتو، وتنظيم من إيفان كامبونوجارا، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه باختصاص علم النفس؛ وجاد محمود حلبي، المشارك في برنامج الزمالة في الكيمياء لطلاب الدكتوراه الدوليين؛ كلاً من أليكسيس جامبيز (علم الأحياء والأفلام)، ألفارو يانيز (علم الأحياء)، نيكولاس ويبف (علم الأحياء)، جولي كونلي (مركز علم الجينوم وبيولوجيا الأنظمة)، كلير إيريس، ودايان فولر، وديانا فرانسيس، ونيكولا فريسموث، وعائشة الحميري، وديفيد هولاند، ودينيس هولاند، وجون موخيكا، وكونستانتينوس بيتراكوبولوس، وسوشيترا سوندرام، وشيينوي وانج (مركز التغيير العالمي لمستوى سطح البحر)، تمارا ويذرز (مركز علوم الفضاء)، ماريا كوستانزا فيريرا (الكيمياء)، جمانة الهاشمي (خدمات تصور الأبحاث والتصنيع)، جورج كورز (الوسائط المتعددة التطبيقية التفاعلية، الهندسة)، فيليكس هاردمود بيك، باركن سيمسك (مختبر التقنيات السردية والتراكيب المكانية، الهندسة)، جيايون صَن، سامر مدانات.

وتم تقديم هذا المعرض من قبل رواق الفن، بدعم من مكتب جامعة أبوظبي للبحوث. ويتولّى فريق عمل رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي إدارة «مساحة المشروع».