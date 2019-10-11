الامارات | سلطان القاسمي: في إسبانيا تركنا أسماءنا على الجدران

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي: في إسبانيا تركنا أسماءنا على الجدران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن التعارف بين الشعوب نهج رباني دعانا إليه ديننا الحنيف، ووجودنا اليوم في إسبانيا هدفه الأساس صناعة مستقبل مشترك قائم على الود والمحبة والتعارف الصحيح الخالي من أي غرض آخر.

حاكم الشارقة: - «وجودنا في إسبانيا هدفه صناعة مستقبل قائم على المحبة والتعارف الصحيح الخالي من أي غرض آخر». - «ندعو الإسبان إلى كتابة تاريخ جديد من العلاقات من أجل تجاوز الماضي والاعتذار ممّا اقترف».

جاء ذلك خلال كلمة سموّه التي ألقاها وسط حضور رفيع المستوى ضمن حفل إطلاق سموّه عدداً من مؤلفاته التاريخية والأدبية باللغة الإسبانية والذي أقيم في دار الأوبرا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «لم يعد التعرف إلى الآخر أو تعريف الآخر بنا صعباً كالسابق، كنت أعتقد بمسعاي هذا أركض خلف سراب، ولكن وجدت الآخر كذلك ينشد ودنا ويأمل التعرف إلينا، كنا بداية مع بريطانيا في التبادل الثقافي ومن بعدها ألمانيا وفرنسا، حتى أتت إيطاليا تطلب ودنا، واليوم إسبانيا تخطب ودنا لا تطلبه فقط، ولذلك سارعنا الخطى نحوكم».

الأقرب إلينا

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وأضاف سموّه قائلاً: «إسبانيا ليست كأي دولة من دول أوروبا هي أقرب الدول إلينا تركنا فيها أسماءنا على الوديان والجدران على كل شيء، تركنا آثارنا وأثرنا، جئناكم ننشد ودكم ومحبتكم باستعادة الماضي الذي أقام على هذه الأرض حضارة بقت آثارها المعمارية العظيمة وثقافتها الفكرية حتى يومنا هذا ونحن نفاخر بها، وكذلك أنتم تفاخرون بها».

واختتم سموّه كلمته بدعوة الإسبان إلى كتابة تاريخ جديد من العلاقات مع العرب والمسلمين من أجل تجاوز الماضي والاعتذار مما اقترف فيه، وأن نمد أيدينا بأيدي بعض بكل دفء ومحبة صادقة، ونرسم ملامح مستقبلنا المشترك للنهوض بالأفراد والمجتمعات.

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بتوقيع عدد من نسخ مؤلفاته المترجمة إلى الإسبانية والتي ضمت كلاً من كتاب «سرد الذات»، وكتاب «حديث الذاكرة» بأجزائه الثلاثة، وكتاب «إني أدين»، وكتاب «بيان المؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد»، ورواية «الشيخ الأبيض»، ورواية «الأمير الثائر»، ورواية «الحقد الدفين».

مراجع فكرية

وقدّم الدكتور لويس ميغيل كانيادا، أحد أهم المستعربين الإسبان ومدير مدرسة طليطلة للمترجمين التابعة لجامعة كاستيا لا مانشا الإسبانية، خلال الحفل، قراءة تعريفية حول مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، مستعرضاً أهم الملامح التاريخية التي تتحدث حولها المؤلفات وجهود سموّه في مجالات البحث والدراسة التي قادت لإنتاج مراجع فكرية وأدبية مهمة تخدم مكتبات العالم وتسجل لحقب زمنية تكاد تكون فيها الحقائق والمعلومات شحيحة ومغلوطة، وأثنى على الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو حاكم الشارقة في خدمة الثقافة بشكل عام، والكتاب على وجه الخصوص، حتى غدت الشارقة اليوم عاصمة عالمية للكتاب.

عرض مرئي

تابع صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عرضاً مرئياً حول إصدارات سموّه بنسختها الإسبانية مصحوبة بعزف مقطوعات موسيقية تحاكي أحداث وفصول الكتب. بعدها دُعي الضيوف من السفراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات التاريخ والآداب لتناول مأدبة العشاء التي أقامها صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة.