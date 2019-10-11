الامارات | نوبل للأدب تمنح جائزتها لعامي 2018 و2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن نوبل للأدب تمنح جائزتها لعامي 2018 و2019 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، أمس، فوز الأديبة البولندية أولجا توكارتشوك، والنمساوي بيتر هاندكه، بجائزتي نوبل للأدب لعامي 2018 و2019 على الترتيب.
واستحقت توكارتشوك الجائزة، لما تميز به أسلوبها من خيال سردي يمثل عبوراً للحدود. وحصل هاندكه على الجائزة تقديراً لعمله المؤثر الذي أدى ببراعته اللغوية إلى استكشاف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية.
وأعلنت الأكاديمية السويدية أنه تم التواصل مع الأديبة البولندية أولجا توكارتشوك والنمساوي بيتر هاندكه، الذي كان متأثراً جداً جداً.. وعاجزاً عن الكلام
بينما وصل الخبر إلى توكارتشوك بينما كانت تقود سيارتها في ألمانيا.
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