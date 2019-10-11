الامارات | فنانون وباحثون إماراتيون وإسبان يستعرضون تاريخ الخط العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون وباحثون إماراتيون وإسبان يستعرضون تاريخ الخط العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت إمارة الشارقة خلال فعاليات الاحتفاء بها ضيف شرف معرض «ليبر الدولي للكتاب - مدريد»، جلسة حوارية تحت عنوان «الخط العربي وحجم الاهتمام الإماراتي ومبادرات حفظه ورعايته»، شارك فيها كل من الخطاط رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي، خالد الجلاف، والفنان التشكيلي الإماراتي عبدالقادر الريس، والباحث في تاريخ فن الخطوط واللغات خوان برازالس، وأدارتها الكاتبة إيمان اليوسف.

واستهل الجلاف حديثه خلال الجلسة التي عقدت في أرض المعارض في العاصمة الإسبانية مدريد، باستعراض بدايات الاهتمام بالخط العربي في دولة الإمارات، حيث أشار إلى أن فن الخط العربي تطور في الإمارات بشكل سريع، حيث باتت تعتبر اليوم قبلة للخطاطين والباحثين عن جماليات اللغة والحروف وتعابيرها.

وتناول الجلاف أشكال تطوّر اللغة وقسمها إلى عناوين عدة بدأها بالتطور الصوري، حيث كان التعبير بواسطة الصورة، ثم التطور الرمزي، حيث دخلت المعاني في رسم الرموز المختلفة، والتطور الصوتي، حيث ارتبطت الأسماء بصور مسمياتها، والتطور الهجائي الذي كان السومريون أول من ابتدعه.

وروى الفنان الإماراتي عبدالقادر الريس مسيرة انتقاله من استخدام الألوان والأشكال في لوحاته إلى استخدام الحروف. وقال: «للحروف جمالية تضفي على اللوحات أبعاداً ومعاني أكثر عمقاً». وأشار إلى أن الخط العربي يتسم بالليونة ويمكن تشكيله ليتلاءم مع اللوحة ورموزها.