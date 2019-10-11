الامارات | الحذاء الرياضي.. خيار جديد للعروس العملية

شكرا لقرائتكم خبر عن الحذاء الرياضي.. خيار جديد للعروس العملية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً والعربية عموماً.

ندى الزرعوني : [email protected]

يمكن اعتبار أحذية الرياضة اليومية أو التي تعرف باسم «سنيكرز»، واحدة من أنواع الأحذية المفضلة لدى الجميع، ولا يمكن إنكار أنها وصلت خلال السنوات القليلة الأخيرة إلى أعلى مستوى من الانتشار، فلم يحدث أن تحولت هذه القطعة العملية إلى موضة مستمرة ومحبوبة كما يحدث الآن.

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هذا الانتشار جعل مختلف دور الأزياء العالمية تبتكر نسخها الخاصة من هذا الحذاء، واعتباره من القطع الأساسية في مجموعاتها محولة إياه إلى شيء لا يمكن الاستغناء عنه، أو تفادي اقتنائه، إلا أن الأمر لم يتوقف تماماً عند حد الأناقة اليومية، بل تحول خلال المواسم الأخيرة إلى الاختيار المناسب للعرائس أيضاً، خصوصاً اللاتي يفضلن العملية والراحة مقابل الأناقة.

بالرغم من أن موضة أحذية الرياضة للعرائس، قد تكون عملية وبسيطة أكثر من اللازم في أجواء الأعراس الخليجية، التي لا تحتاج فيها العرائس للكثير من الحركة، وفي المقابل تحتاج حفلات الزفاف في أميركا والدول الأوروبية إلى قدر أكبر من الحركة، خصوصاً مع استمرار الاحتفال إلى ما بعد مراسم الزفاف الرئيسة، إلا أننا لا نستبعد رؤية هذه الموضة في حفلات الزفاف الخليجية، خصوصاً مع انتشار فكرة الأعراس غير التقليدية بين الشابات، سواء من خلال اختيار أماكن جديدة تماماً، ومفتوحة، أو اختيار فكرة غير مكررة ومعاصرة تماماً، أو أجواء مصطنعة تماماً، الأمر الذي يجعل فكرة اعتماد العروس على حذاء رياضي كخيارها الأنسب لحفل الزفاف، أو لحفل ما بعد مراسم الزفاف، قد يكون متوقعاً في المواسم المقبلة.

قد تكون الفكرة الأولى التي قد تخطر على مخيلة العروس، أزمة الطول، وسواء كنت طويلة أم قصيرة، فأحذية الرياضة المصممة لحفلات الزفاف تتنوع بين المسطحة، وتلك ذات القاعدة السميكة والعالية، بالإضافة إلى الكثير من التصاميم المتنوعة، بين المزينة بالكريستال، أو الدانتيل، أو ذات اللمعة المعدنية، أو تلك البيضاء ذات اللمسات المرحة الملونة، فهل يمكن رؤية حفلات زفاف مبتكرة، وعرائس بأحذية رياضة في المنطقة قريباً؟