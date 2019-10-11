الامارات | «جيه إيه حصن حتّا».. باقة غير محدودة من الأنشطة والمغامرات

شكرا لقرائتكم خبر عن «جيه إيه حصن حتّا».. باقة غير محدودة من الأنشطة والمغامرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو «جيه إيه حصن حتّا»، الفندق الجبلي الوحيد في دبي، الجميع لأخذ استراحة من حياة المدينة مقدماً باقات جديدة بأسعار معقولة توفر للضيوف فرصة اكتشاف مجموعة واسعة من الأنشطة المحفّزة للأدرينالين خلال إقامتهم في الفندق.

ويمكن لعشاق الإثارة تجربة باقات المغامرات المتاحة لغاية أبريل العام المقبل مقابل سعر يبدأ من 275 درهماً فقط لكل ثنائي، والتي تتضمن الكثير من الأنشطة، بما في ذلك مسار انزلاقي بطول 180 متراً، والرماية، والفوسبول البشرية، وركوب الدراجات في الجبال، والمتاهة المليئة بالفخاخ المخفية، وشباك العنكبوت، والمرايا والعديد من الألغاز لحلها. كما تتوافر تجارب الأنشطة الخارجية هذه في «جيه إيه حصن حتّا» لزوّار المنطقة القادمين في رحلات، ما يجعل الفندق الوجهة المثالية لمحبي الرياضات المفعمة بالمغامرة ومحبي الاستمتاع بجبال الحجر القادمين لتمضية عطلاتهم القصيرة. ويمكن لعشاق المغامرة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأنشطة تجربة عدد غير محدود من الأنشطة المفضلة وفق الإطار الزمني المخصص، وتعلّم بعض المهارات الجديدة من فريق المحترفين المعتمدين في مركز The Adventure Centre.

يقع الفندق على بعد نحو 130 كم، أي ما يزيد قليلاً على ساعة واحدة بالسيارة من وسط دبي، وهو ليس مجرد وجهة للتسلية والألعاب في الهواء الطلق، بل هو ملاذ رائع للاسترخاء، إذ يضم مسبحين قابلين للتحكم بالحرارة، ومنتجعاً صحياً يوفر مجموعة واسعة من الجلسات العلاجية.